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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşil Dönüşüme Odaklandıklarını Açıkladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılıklarının bir sonucu olarak yeşil dönüşüme odaklandıklarını belirtti. Türkiye'nin düşük karbon emisyonlarına rağmen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ağır şekilde etkilendiğini vurgulayan Kacır, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve dekarbonizasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Çevremizi korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için Bakanlığımızın iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığı kapsamında stratejik olarak net sıfıra ulaşma hedefimize uygun olarak yeşil dönüşüme odaklandık." dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Swissotel'de düzenlenen iklim etkinliğine Bakan Kacır, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Başkanı Pınar Ersoy ile davetliler katıldı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin 160 ülkeye Kovid-19'a karşı mücadelede destek verdiğini ve tıbbi ekipman ve malzeme yardımı sağladığını hatırlattı.

"Rusya-Ukrayna'nın etkisini azaltmak için insani koridorlar oluşturduk. Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı da sesimizi yükseltiyoruz. İsrail'in yasa dışı eylemleri insan haklarına aykırı." diyen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz bir diğer zorluk ise iklim değişikliği. Artan çevresel kriz, tüm ulusları kendi durumlarını yeniden değerlendirmeye zorladı. Türkiye olarak nispeten düşük karbon emisyonlarımıza rağmen dikkati çekici bir şekilde, bu felaketin olumsuz etkilerinden en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasındayız. İklim değişikliğini hafifletmeye yönelik çabaların aciliyetinin farkındayız, çevremizi korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için Bakanlığımızın iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığı kapsamında stratejik olarak net sıfıra ulaşma hedefimize uygun olarak yeşil dönüşüme odaklandık. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, sektörün yeşil dönüşümünü kolaylaştırmak, dekarbonizasyona yönelik AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmesini ve bu konuda uluslararası işbirliklerini geliştiren bir yaklaşımı benimsedik. Yenilenebilir enerji ve depolama yatırımlarına teşvik sağladık. Bu teknolojiler 30 milyar doları aşıyor. Bu teşvikler sayesinde kurulu kapasitemizin yüzde 55'i elektrikte bugün yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Önümüzdeki 12 yılda yenilenebilir enerjide kurulu kapasitemizi 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin güçlü üretim yetenekleri, hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir etkendir. Avrupa'nın bir numaralı güneş paneli üreticisiyiz."

"Türkiye, rüzgar sektöründe dünyada 5. büyük üretici"

Bakan Kacır, rüzgar sektöründe Türkiye'nin dünyada 5. büyük üretici olduğunu söyledi.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin hayata geçirildiğini belirten Kacır, Dünya Bankasının da yeşil dönüşüm çabalarının bir diğer önemli yönünü temsil ettiğini açıkladı.

Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz 21 yılda bu alanda 2 binden fazla projeye destek verdik. Patent başvurularımızı 50 kat artırarak 1051'e çıkardık. Ayrıca 100'ün üzerinde teknopark ve 1300'e yakın AR-GE merkezi bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde uluslararası işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kurumları ve uluslararası kalkınma kuruluşları iklim finansmanının güvence altına alınmasında kilit rol oynayacak. Yeşil dönüşüm için ortak işbirliklerine açığız. Üretim, teknoloji transferi, ikili ve çok taraflı AR-GE projeleri ve uluslararası ortaklıklar. İklim krizine yönelik kapsayıcı ve insani bakış açımız, bu alandaki politika, eylem ve projelerimiz uluslararası alanda da devam edecek. Bu fırsatla Türkiye'nin artık bu projenin bir parçası olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. İklim Kulübü, Paris Anlaşması'nın uygulanmasını desteklemek için. Türkiye, tüm uluslararası faaliyetlere proaktif katılımını her zaman sürdürecek."

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Türkiye Çevre Uluslararası İlişkiler Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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