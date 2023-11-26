Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programını duyurdu. Toplamda 300 milyar TL'lik yatırım kredisi programı duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programını duyurdu. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Toplamda 300 milyar TL'lik yatırım kredisi programı duyuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şimdiki adıyla X olan Twitter platformunda yaptığı duyuruda şöyle dedi:

Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat ???? Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı… pic.twitter.com/sP0KHS4g37 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 26, 2023

"Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat

Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız,

1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için

281 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve

261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladık.

Bu program,

??Yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda krediye erişimini sağlayacak. ??

??Yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. ??

??Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak. ??

??#MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek."

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