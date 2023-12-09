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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'de Yapay Zeka Alanında Büyük Destek Sağladık

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de yapay zeka alanında yapılan çalışmaları ve destekleri anlattı. TÜBİTAK'ın destek programları ve burslarıyla 3 bin 500'den fazla projeyi desteklediklerini ve yaklaşık 7 milyar lira finansal destek sağladıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin yapay zeka alanında uluslararası işbirliği açısından aktif bir rol oynadığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, endüstride ve kamu kurumlarında yapay zekanın geniş kullanımını teşvik ettiklerini belirterek, "TÜBİTAK'ın destek programları ve burslarıyla geçtiğimiz 21 yılda 3 bin 500'den fazla projeyi yapay zeka alanında destekledik ve yaklaşık 7 milyar lira finansal destek sağladık." dedi.

Bakan Kacır, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?" başlıklı oturumun açılışında konuştu.

Türkiye'nin yapay zeka konusunda attığı adımları anlatan Kacır, bu adımlar sayesinde startupların kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi sayesinde halihazırda 7 unicorn bulunduğunu söyledi.

Kacır, Türk startupların geldiği son noktaya işaret ederek, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi noktasında uluslararası işbirliği açısından aktif bir rol oynadıklarını anlattı.

Teknolojik gelişmelere, yapay zekaya ve bu alandaki çalışmalara yönelik yaklaşımlarının Türkiye'nin küresel rekabetçi gücünü artırdığını dile getiren Kacır, 2021'de ilan edilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti.

Kacır, Türkiye'nin büyüyen yapay zeka ekosisteminde verimliliği güçlendirdiklerine vurgu yaparak, "Yapay zekanın geniş kullanımını endüstride ve kamu kurumlarında teşvik ediyoruz. TÜBİTAK'ın destek programları ve burslarıyla geçtiğimiz 21 yılda 3 bin 500'den fazla projeyi yapay zeka alanında destekledik ve yaklaşık 7 milyar lira finansal destek sağladık." diye konuştu.

"Teknoparklarımızda 2 bin 200'den fazla yapay zeka firması faaliyet gösteriyor"

Bakan Kacır, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivallerini yaptıklarını belirterek, bugün 2 bin 200'den fazla yapay zeka firmasının teknoparklarda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yapay zeka startuplarına yönelik desteklerinden ve onlara verdikleri önemden bahseden Kacır, Türkiye'de halihazırda bir girişimcilik ekosistemi bulunduğunu anlattı.

Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan ve bir AB finansman programı olan Dijital Avrupa Programı'na değinen Kacır, "Bu yıl ise Dijital Avrupa Programı'na katılımımızla birlikte süper bilgisayarlara erişim sağlayacağız. Ülkemiz açık veri ve yapay zeka konusunda aynı zamanda küresel ortaklık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, bu programa katılımlarının inovasyon, AR-GE ve yapay zeka noktasında katkı sunacağını, Türkiye'nin inovasyon merkezi olmasını ve teknolojik konumunu güçlendireceğini vurguladı.

"Teknolojik yeterlilikler ahlaki değerler eksikse insanlara sadece felaket getirir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'de yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve bunlardan ülkenin faydalanmasının sağlanması adına yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Biz aynı zamanda yapay zeka sistemlerini paylaşılmış değerlerimizle geliştirmek istiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinden insanlığın ve ülkemizin fayda sağlamasını istiyoruz." diye konuştu.

İnsanlığın son dönemde teknolojide geldiği noktaya işaret eden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle bir noktadayız ki insanlık yapay zeka, kuantum bilgisayar ve biyoteknolojiler noktasında inanılmaz gelişmeler gösteriyor. Ancak tarih bize pek çok örnekte göstermiştir ki teknolojik yeterlilikler ahlaki değerler eksikse insanlara felaket getirir. Bu cümle bile yetersiz aslında. İsrail'in baskısını şu anda Filistin'de görüyoruz. Bu bize teknolojilik yeterliliklerin ahlaki değerler olmazsa insanlığı nasıl tekrar tekrar yok ettiğini gösteriyor. Adaletsiz dünya düzeni bize parlak bir gelecek vadetmemektedir. Burada ahlaki değerler üzerinde evrensel bir anlaşma eksikliği var. Bu konsensüse tüm insanlık tarafından sahip çıkılmalı. Bu durumda insanların en büyük desteği ahlaki değer olması."

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Türkiye İnsan Hakları Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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