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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere 4 milyar TL finansman desteği ödemelerine başladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 4 milyar TL tutarında yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Bakan Kacır, bölgedeki işletmelere can suyu olmaya devam edeceklerini ve yeni projelerle destek olacaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere 4 milyar TL destek ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı. Bakan Kacır, "15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Kobi Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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