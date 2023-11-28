Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ihracatçılarla katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında yürütülen çalışmaları istişare etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracatçılarla katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma konusunda çalışmaları istişare etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracatçılarla katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında yürüttükleri çalışmaları istişare ettiklerini bildirdi.

???????Kacır; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na dair X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İhracat, rekabet gücü demek, yatırım demek, üretim ve istihdam demek. 255 milyar dolara erişen ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor. TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ihracatçılarımızla birlikteydik. Katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltme konusunda yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ve TİM ailesine ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."