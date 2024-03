Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuzla'da yeni bir bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugüne kadar büyük ölçekli 12 bilim merkezini hizmete sunduklarını, ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerinin de faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar ilçe ölçeğinde 17 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 bin gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk. Bugün de 18'incisini Tuzla'da hizmete sunuyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Mehmet Fatih Kacır, "Tuzla Bilim Merkezi Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, günün öneminin büyük, anlamının derin olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmediklerini dile getiren Kacır, "Devletimiz ve milletimiz için ceddimizin Çanakkale'de ortaya koyduğu ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz. İşte bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 22 yılda Türkiye'yi her alanda dönüştürdük ve geliştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışımızın altyapısını güçlendirdik." diye konuştu.

Kacır, büyüyen ekonomisiyle, güçlü altyapısıyla, uluslararası arenada artan etkinliğiyle ve elde ettiği başarılarıyla, savunma alanındaki atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeğinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Elde ettiğimiz her bir başarının, kazandığımız her bir zaferin, hayata geçirdiğimiz her bir reformun arka planında çok büyük bir emek, sabır, gayret ve dirayet vardır. Bugün de sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüyle birlikte ortaya koyduğumuz "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla geleceğimize yeni bir ufuk açıyoruz. Aziz milletimizin gücü ve desteği, gençlerimizin enerjisi ve motivasyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Özellikle yarınlara umutla bakmamızı sağlayan gençlerimizin vizyoner bakış açıları ve potansiyelleri bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor."

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le, yarışmalara katılan gençleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını kaydeden Kacır, "Bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz. TEKNOFEST kuşağımızın sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu düşünceyle 81 şehrimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"81 şehrimizdeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimize öğrenci başvurularımız devam ediyor"

Bakan Kacır, robotik kodlamadan, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını belirtti.

Merak eden, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin ardında, tüm imkanları seferber etmekten asla geri durmadıklarını aktaran Kacır, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 şehrimizdeki Deneyap Teknoloji Atölyelerimize öğrenci başvurularımız devam ediyor. 25 Mart'a kadar tüm illerimizdeki 4'üncü, 5'inci, 8'inci, 9'uncu sınıflar ile lise hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.

Kacır, bilimsel okuryazarlığa sahip bir toplum oluşturmak ve bilim kültürünü geliştirmek amacıyla yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kurduklarına işaret ederek, bilim merkezleri vasıtasıyla, TEKNOFEST kuşağını denemeye ve keşfetmeye teşvik ederken, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kıldıklarını ifade etti.

Bugüne kadar büyük ölçekli 12 bilim merkezini, bilim ve teknoloji ateşini yakmak için gençlerin, çocukların hizmetine sunduklarını aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"4 ilimizde daha büyük ölçekli bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla birlikte ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerimiz de faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar ilçe ölçeğinde 17 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 bin gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk. Bugün de 18'incisini Tuzla'da hizmete sunuyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sergi alanları ve eğitim atölyeleriyle gençlerimize edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı sunuyoruz. Gözlemevinde yer alan güneş saatinin yanı sıra kutup bilim evi ve planetaryumla, gençlerimizin keşif yolculuğuna çıkmasını sağlıyoruz. Bizler gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. İmkan verildiğinde, gerekli ortam sağlandığında onların neler başarabileceklerini biliyoruz."

"İstanbul ritmini, coşkusunu, liderlik rolünü yeniden kazanacak"

Fatih Kacır, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gençlerin bilim ve teknoloji dünyasına yönelik heyecanına ve motivasyonuna ortak olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugün açılışını gerçekleştirdikleri bilim merkezinin, yerel yönetimle merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının somut çıktılarından biri olduğuna dikkati çeken Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbullu, Tuzlalı vatandaşlarımız da gerçek belediyeciliğin nerede olduğunu, kimin gerçekleştireceğini çok iyi bilir." dedi.

Kacır, İstanbul'un kendileri için her zaman ayrı bir yerinin olduğunu belirterek, "Küresel finans ve ticaret merkezi konumundaki şehrimize değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. 400 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getirecek Terminal İstanbul projemizi iki gün önce kamuoyu ile paylaştık. Teknopark, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri, yazılım okulları ve çocuk üniversitesine ev sahipliği yapacak bu merkez İstanbul'da yeni bir yaşam alanı olarak, bilim ve toplumun buluşma adresi olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul'da dünya çapında projelere imza atacak bir belediyecilik anlayışının olmasının büyük önem arz ettiğine işaret eden Kacır, "Bugün maalesef belediye hizmetleri sürekli aksayan bir İstanbul var. İstanbul'un bu kayıp beş yıl sonrası acilen toparlanmaya ihtiyacı var. Bu tabloyu 31 Mart akşamı hep birlikte değiştireceğiz. İstanbul'un dört bir yanını yeni eser ve hizmetlerle buluşturacağız. İstanbul ritmini, coşkusunu, liderlik rolünü yeniden kazanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da kendisinin de bir Tuzla sakini olduğunu belirterek, dolayısıyla bu açılış töreninin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bilim ve teknolojiye olan ihtiyacın her dönemden çok daha fazla olduğunu belirten Mandal, "Dünyadaki birçok sorun için geçmişte bilim ve teknoloji bir tercih noktasıydı ama şu an bir zorunluluk noktası." dedi.