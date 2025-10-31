Türkiye'nin AR-GE Altyapısı Güçleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin AR-GE altyapısı çok güçlendi. 22 yıl önce Türkiye'de 29 bin AR-GE insan kaynağı vardı. 2024 yılında bu 311 bine yükseldi." dedi.

Techstars İstanbul programında konuşan Kacır, bugün Türkiye'de dev bir teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli gelirinden AR-GE'ye ayrılan payın binde 5 seviyesinden yüzde 1,4'ün üzerine çıktığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkeleriyle, bazı Avrupa ülkeleriyle milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay artık aynı seviyede. Bunu çok daha ileriye çıkaracağız. Yılda yapılan AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolar seviyesindeydi. Bu 2024 yılında 20 milyar dolar seviyesine erişti. Bütün bunlar rakamlarla ortaya konan gelişmeyi gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz altyapılarda mükemmel girişimciler var artık. 113 teknoparkımızda 12 bin teknoloji girişimi, inovasyon odaklı çalışıyor. 1700'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var Türkiye'nin. Bu küresel ağlarla entegrasyon arttıkça bütün bu girişimlerimizin ölçeklenmesi, dünya markalarına dönüşmesi de hızlanacak. Önümüzdeki dönemde özellikle Terminal İstanbul ve Bilişim Vadisi'yle bu süreci çok güçlü şekilde destekleme niyeti taşıyoruz."

"İstanbul'da 20 teknopark var"

Kacır, İstanbul'un çok kıymetli, Türkiye'de ve dünyada eşsiz role sahip şehirlerden biri olduğunun belirterek, "60'tan fazla üniversiteye ev sahipliği yapıyor ve İstanbul'da 20 teknopark var. Bu teknoparklarda halihazırda 3 milyon metrekareden fazla alanda girişimciler inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

İstanbul'un gücüne güç katmak ve İstanbul'un küresel arenadaki girişimcilik merkezi olma, girişimcilik üssü olma konumunu daha da pekiştirmek için yeni projelere de imza atma çabasında olduklarını belirten Kacır, "Dünyanın en büyük girişimcilik merkezini Atatürk Havalimanı terminal binalarında kuruyoruz. Özel jetler için faaliyetlerini sürdürüyor Atatürk Havalimanı." şeklinde konuştu.

Bunların Türkiye için hayal olmadığını belirten Kacır, "Çünkü gerçekten biz hem kendimize hem de dünyaya ispat ettik ki, girişimlerimizin, girişimcilerimizin, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın önünü açtığımızda onlar dünyanın en iyi işlerine imza atabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kacır, savunma sanayindeki Türkiye'nin başarı hikayelerinin bütün dünyaca bilindiğini belirterek, bütün bu hikayenin 10-15 yıl denebilecek bir dönemde gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

Girişimcilerin önünü açtıkça, her alanda benzer başarılar ortaya konulacağını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bir başka örneği şüphesiz oyun sektöründe Türk girişimcilerin elde ettiği başarıdır. Bugün çok mütevazı sayılabilecek insan kaynağıyla 100-200 kişilik insan kaynağıyla milyar dolar gelir elde edebilen Türkiye'nin oyun şirketleri var. Dolayısıyla bu gücümüzü, finans teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde gıda teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde perçinlemek üzere bu gayretleri hep birlikte sürdüreceğiz. 2019 yılına kadar Türkiye'de bir yılda girişimlere yapılan yatırım büyüklüğü yaklaşık 80 milyon dolar düzeyindeydi. Pandeminin getirdiği canlılığın da etkisiyle 2020-2024 döneminde 5 yılda 5 milyar dolar Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım gerçekleşti ve yakaladığımız ivmeyi kaybetmemek için de büyük bir gayret içindeyiz. Bu gayretlerimizin bir parçası kamu kaynaklarını, fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla girişim sermayesi fonlarına yönlendirmek. Bu amaçla 4,6 milyar lira kaynağı girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik ve 120 milyar liralık fon hacminin oluşmasını ve nihayetinde 990 girişime 160 milyar lira yatırım yapılmasını mümkün kıldık."

Kacır, erken aşama girişimlerin himaye edilmesini de çok önemsediklerinin altını çizerek, bu anlayışla TÜBİTAK, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gibi kurumların erken aşama girişimlere yatırım yaptıklarını belirtti.

Kacır, "Onları destekliyor büyütmeye gayret ediyorlar. Sadece TÜBİTAK BİGG Programı şimdiye kadar 2 bin 538 girişime 3,4 milyar lira destek oldu. Bu destekler toprağa attığımız tohumlar gibi hızla yeşerecek, büyüyecek, çınarlara dönüşecek ve Türkiye'nin Turcornlarının sayısı hızla artacak." açıklamasında bulundu.

"Terminal İstanbul'un dinamizmiyle Türkiye'yi dünyada teknolojinin kalbi haline getirmek için çalışıyoruz"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise Bilişim Vadisi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vizyonuyla Terminal İstanbul'un dinamizmiyle Türkiye'yi dünyada teknolojinin kalbi haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Tüzgen, "Amacımız yalnızca girişimcileri desteklemek değil, dünyanın en güçlü ekosistemlerini Türkiye'ye çekmek. Türk girişimcileri ve Türkiye'de geliştirilen teknolojileri de dünyaya taşımak." diye konuştu.

Tüzgen, "Teknofest, TOGG, TCG Anadolu, Baykar, ASELSAN, KAAN, Bilişim Vadisi'yle gerçekleşen kararlı, stratejik ve istikrarlı bir dönüşüm bu ve bundan sonra bu hikaye Techstars ile devam edecek. Terminal İstanbul'da devam edecek ve daha niceleriyle artarak sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir zamanlar Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Atatürk Havalimanı'nın tarihi mirası üzerinde yükselen Terminal İstanbul ve teknoloji ve girişimciliğin Türkiye'yle buluştuğu global bir merkez haline geleceğini belirten Tüzgen, bu anlamda Techstars gibi uluslararası programların Türkiye'nin ekosisteminde yer almasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Tüzgen, "Uluslararası kurumların Türkiye'yi tercih ettiğini görmek bizim istikametimizin doğruluğunu, çalışmalarımızın başarısını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de gençlerin her zaman girişimci ruhuna sahip olmalarını tavsiye etti.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak şunu gururla söylememiz gerekiyor. Artık teknoloji alanında da dünyada bir oyuncuyuz. Uzun yıllar Silikon Vadisi'nde bulunmuş bir kişi olarak da bunu söylüyorum. Her zaman hayalimiz oydu. Silikon Vadisi'nde bulunduğumuz yıllarda Türkiye'de böyle bir Silikon Vadisi gibi fikir sahibi ve para sahibi olanları buluşturacak buradaki atmosferi, iklimi oluşturacak bir yer olması. İstanbul onlardan bir tanesi. Dünya şehri."