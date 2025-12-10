Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Take Off İstanbul'un açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere verdikleri desteklere yönelik çalışmalarının bitmeyeceğini belirterek, "Startupların kesintisiz yolculuğunda desteklerimizi, ekosistemle ilk temastan şirket kuruluşuna, sürdürülebilir büyümeye ve son olarak da şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 8'inci kez kapılarını açan, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim ile 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getiren zirvenin açılışında konuşan Bakan Kacır, etkinlikte, cesur fikirleri olan yetenekli insanların hayatları dönüştürmek ve geleceği şekillendirmek için bir araya gelindiğini söyledi.

Son 200 yılda insanlığın şaşırtıcı şeyleri başardığını, dünya savaşlarını atlattığını, atomu parçaladığını, insan genomunu haritalandırdığını ve dünyayı dijital bir sinir sistemiyle birbirine bağladığını anlatan Kacır, buhar makinelerinden akıllı fabrikalara, ilk sanayi devriminden yapay zeka çağına geçildiğini bildirdi.

Kacır, bu süre içerisinde ortalama yaşam süresi ve nüfustaki artıştan, bilim, tıp, tarım ve teknolojideki ilerlemelerden bahsederek, "Bunlar küçük zaferler değil. Ancak hikayeyi burada bitirirsek gerçeğin sadece yarısını anlatmış oluruz. Bugün, en yüksek yaşam beklentisine sahip bir ülkede doğan bir çocuk, sıralamanın en altında yer alan bir ülkede doğan bir çocuktan 30 yıl daha uzun yaşamayı bekleyebilir." diye konuştu.

Savaşların ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve bunun en acı verici örneğinin Gazze'de görüldüğünü anlatan Kacır, daha gelişmiş ilaçlar üretilmesine rağmen çatışma bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanın temel sağlık hizmetlerine hala ulaşamadığını söyledi.

Kacır, "Evet, insanlık ilerleme kaydetti. Ancak bu ilerleme adil bir şekilde gerçekleşmedi. Acil sorunlar, acil eylem gerekliliğini güçlü bir şekilde hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yıllı Ar-Ge harcamalarını 20 milyar dolara çıkardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, son 22 yılda Türkiye'nin hemen her alanda önemli mesafe kat ettiğini belirterek, mal ihracatının 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yükseldiğini, imalat katma değerinde dünyada 21. sıradan 14. sıraya gelindiğini, güneş panellerinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir ve çeliğe kadar Avrupa'nın değer zincirinde önemli bir oyuncu olunduğunu anlattı.

Kacır, "Sanayideki bu ivmenin devam edeceğinden eminiz, çünkü bu süreçte güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturduk. 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'nin yıllık Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardık. Ar-Ge'nin milli gelirimizdeki payı yüzde 0,5'ten 1,5'e yükseldi." şeklinde konuştu.

Ar-Ge alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısında ve istihdamında yaşanan artıştan bahseden Kacır, savunma sanayisinin bu dönüşümün ön saflarında yer aldığını vurguladı.

"Birçok ülkenin 10 milyarlarca dolar harcasa bile elde edemediği yeteneklere ulaştık"

Bakan Kacır, savunma sanayisindeki güçlü atılıma işaret ederek, güçlü siyasi irade, uzun vadeli Ar-Ge, nitelikli insan sermayesine yapılan sürekli yatırım ve teknolojideki paradigma değişikliklerini fırsat penceresi olarak görme kararlılıkları sayesinde bu alanda başarılı olduklarını anlattı.

Türkiye'nin 21. yüzyılın başlarında küresel havacılık ve uzay sektöründe önde gelen ülkeler arasında yer almadığını hatırlatan Kacır, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak biz, İHA'ların dönüştürücü potansiyelini erken fark ettik. Havacılık alanındaki adımlarımızı bu yeni alana odakladık. Sonuç olarak, nispeten kısa bir sürede ve çok daha sınırlı bütçelerle, birçok ülkenin 10 milyarlarca dolar harcasa bile elde edemediği yeteneklere ulaştık. Savaşta kendini kanıtlamış İHA sistemlerimiz birçok ortak ülkeye ihraç ediliyor ve modern savaş alanında oyunun kurallarını değiştiren unsurlar olarak geniş çapta kabul görüyor. Teknolojideki her büyük paradigma değişimi, bizim için benzer bir fırsat penceresi anlamına geliyor."

Kacır, yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un Türkiye'de 80 binden fazla satışa ulaştığını ve ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek teknoloji basamaklarını daha da yukarı çıkabilmesi için bu tür başarı hikayelerini birçok alanda çoğaltmaktır. Bu yolculukta, girişimcilik ekosistemimiz belirleyici bir rol oynamaktadır. Teknoloji girişimciliğini, Türkiye'nin yeni başarı hikayelerinin ana motoru olarak görüyoruz. Hedefimiz, iyi fikirlerin fırsat eksikliği nedeniyle asla boşa gitmediği bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaktır. "

"Gençleri geleceğin becerileriyle donatmak için büyük yatırımlar yapıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, genç girişimcilere destek vermenin öneminden bahsederek, gençleri geleceğin becerileriyle donatmak için büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ve Milli Teknoloji Uzmanlık Programları gibi projelerin gençlere geleceğin teknolojilerini erken yaşta ve uygulamalı olarak tanıtmak için tasarlandığını anlatan Kacır, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in milyonlarca gence teknoloji tasarlama, inşa etme ve test etme deneyimi yaşattığını, binlerce yenilikçi fikrin burada ilk adımlarını attığını bildirdi.

Kacır, girişimcilerin kullanabileceği sermaye kaynaklarını genişlettiklerini, kamu sermayesini ve özel yatırımcıları bir araya getiren fonlar kurduklarını ve ortak yatırım araçları oluşturduklarını anlatarak, Girişimcilik Destek Programı'ndan (BiGG) bahsetti.

Türk teknoloji girişimlerine 2020-2024 döneminde yapılan toplam sermaye yatırımının 5,3 milyar dolara ulaşarak önceki 5 yıllık dönemin 12 katına çıktığını dile getiren Kacır, erken aşama girişimlere sundukları destekleri anlattı.

Kacır, Türk girişimcilerin yazdığı oyunları 100 milyonlarca kişinin oynadığını, bu projelerin Avrupa, Orta Doğu ve ötesinde kullanıcı deneyimini şekillendirdiğini ve yeni standartlar belirlediğini söyledi.

"Take Off, yenilikçi fikirlerin küresel başarıya doğru uçtuğu en önemli pist"

Bakan Kacır, TURCORN 100, Türkiye Tech Visa ve Terminal İstanbul gibi projelere ilişkin detaylar paylaşarak, İstanbul Atatürk Havalimanı terminalini dünyanın en büyük girişim merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

Kacır, girişimcilere desteklerinin burada bitmeyeceğinin altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca açık bir mesaj vermek istiyorum: Çalışmalarımız burada bitmeyecek. Startupların kesintisiz yolculuğunda desteklerimizi, ekosistemle ilk temastan şirket kuruluşuna, sürdürülebilir büyümeye ve son olarak da şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz. Girişim sermayesi fonlarının ve melek yatırımcıların ekosistemimize katılımını genişleten yatırımcı dostu düzenlemeler getirmeye devam edeceğiz. Daha fazla uluslararası sermaye çekmek için kamu sektörü, girişim sermayesi fonlarında ana yatırımcı rolünü güçlendirecek. Özel sermayeyi çekmek ve inovasyonu hızlandırmak için biyoteknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında sektöre odaklı fonlar başlatacağız. Aynı zamanda, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre risk temelli, orantılı bir düzenleyici yaklaşımla öncü teknolojilere kapımızı açık tutacağız."

Kacır, TEKNOFEST kapsamında doğan Take Off İstanbul'un zamanla kendi başına seçkin bir marka haline geldiğini belirterek, etkinliğin yenilikçi fikirlerin küresel başarıya doğru uçtuğu en önemli pist görevini gördüğünü, yatırımcıların Türk yeteneklerinin derinliğini ve hırsını direkt görebildiğini sözlerine ekledi.