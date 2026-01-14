Organize Sanayi Bölgesi sayısı 373'e yükseldi

Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısının 2002 yılında 191'den 373'e çıktığını duyurdu. Bakan, yeni OSB'lerin Elazığ, Kastamonu ve Kırıkkale'de kurulduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından söz konusu OSB'lere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Kacır, "3 yeni Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun. Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi



