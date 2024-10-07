Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Nevşehir'de gençlerle buluştu Açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini söyledi.

Çeşitli programlar için Nevşehir'e gelen Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik teknolojilerinin yerli ve milli geliştirilmesi yolculuğunda gençlerin öncü olacağına inandığını belirterek, TEKNOFEST kuşağının elde ettiği başarıların bunun ispatı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük kazanımların savunma sanayisinde elde edildiğine dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik mutlak bir mecburiyetti. 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak çoğu zaman bu mücadelemizde ihtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerinden mahrum kalmıştık. Oysa ki müttefiklerimiz vardı fakat çoğu zaman mücadelemizde o müttefikleri yanımızda göremedik hatta onları terör örgütlerinin yanında, etrafında, arkalarında gördük. İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini parasını versek dahi bize vermekten imtina ettiler."

Bakan Kacır, böyle bir iklimde Türkiye'nin 2000'li yıllara geldiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerlileşme ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neye ihtiyacımız varsa onu biz geliştireceğiz, üreteceğiz." dediğini anımsatan Kacır, "Savunma sanayisinde yerlilik oranlarımız, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi. Bugün Türkiye, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülkedir. Türkiye, bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan bir ülkedir. Sadece Türkiye'de değil 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Tarihimizde ilk kez yüksek teknoloji sistemi ile tarih sahnesine yeniden çıkışımızın hikayesidir. Bunu gençlerle başardık." diye konuştu.

TEKNOFEST kuşağına destek sürecek

Kacır, havacılık alanındaki başarıların gençlerin geliştirdiği projelerle elde edildiğini dile getirerek, yaş ortalaması 28'lerde olan gençlerin geliştirdikleri projelerin dünyada havacılık tarihinin harp paradigmasını değiştirecek düzeye geldiğini vurguladı.

Türk milletinin öz evlatlarının, alın teriyle Bayraktar, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN ve KIZILELMA ile gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını ifade eden Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun, demek ki başarabiliyormuşuz. Demek ki gençlerimizin arkasında sağlam irade olduğu zaman ki o sağlam irade Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Türk milletinin evlatları, başka milletlerin çocuklarının yaptıklarından daha büyük işleri Allah'ın izniyle ortaya koyabiliyorlarmış. İşte biz bu anlayıştayız. Daha çok işler yapacağız. TEKNOFEST'leri bu anlayışla düzenliyoruz. Bu yıl TEKNOFEST'te 50 yarışma vardı. Türkiye'nin dört bir yanında başarı hikayeleri saklı. TEKNOFEST'lerde bu yarışa katılan 1 milyon 650 bin gencimizin arasında nice Selçuk Bayraktarlar var. İnşallah onları 5-10 yıl içerisinde Türkiye, 10-15 yıl içerisinde de bütün dünya tanıyacak, bilecek. Öyle işler yapacaklar, biz bundan eminiz. Bu anlayışla sizinle birlikte olmaya, TEKNOFEST'leri gerçekleştirmeye, sizlerin hayallerinin önündeki tüm perdeleri kaldırmaya, hayallerinizi ufkun ötesine taşıyacağınız işlere destek vermeyi sürdüreceğiz.

Sizler de Allah'ın izniyle bütün bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Türk milletinin evlatları kendilerine yakışır şekilde Türk milletini yeniden tarih sahnesine çıkaracak."

Bakan Kacır, Türkiye'nin bugüne kadar teröre karşı verdiği mücadeleyi gençlere anlatarak, geçmişte terör nedeniyle birçok şehirde üretim ve yatırımın gerçekleştirilmediğini, istihdam sağlanamadığını ifade etti.

Şu anda bu şehirlerde OSB'ler, fabrikalar, yüz binlerce kişinin çalıştığı tesislerin bulunduğunu söyleyen Kacır, "Allah'ın izniyle bu alçakları bu topraklardan kazıdık, attık. Onunla da yetinmedik. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan bir 'teröristan' var. Şimdi o teröristan haritalarını da yırtıp atıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde bu ülkenin 50-100 yıl sonrasını tehdit edebilecek her türlü riski ortadan kaldırıyoruz. Arkalarında, yanlarında kim varmış, silahı kim veriyormuş, hiç fark etmez. Biz, bu milletin istiklal ve istikbalini en kuvvetli şekilde korumak için gereğini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son bir yıldır Gazze halkına soykırım uyguladığına dikkati çeken Kacır, bütün dünyanın canlı yayınla bu katliamları seyrettiğini söyledi.

Bazı ülkelerin İsrail'e bu zulmü sürdürebilmesi için her yıl milyarlarca dolar destek verdiğini belirten Kacır, Türk milletinin insanlığı yeniden adalet ve merhametle buluşturacağını kaydetti.

Türkiye, uzay istasyonu yenileme projesine dahil olacak

Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde de iddialı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin görüntüleme uydularını yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğini dile getiren Kacır, uzay alanında yeni bir hamlenin gerçekleştirileceğini, Alper Gezeravcı'nın görev yaptığı uzay istasyonunun yenileme projelerine dahil olunacağını bildirdi.

Atılan adımların Türkiye'nin uzay sanayisinin gelişmesini sağlayacağını kaydeden Kacır, "Bütün bunlar, kuvvetimizin katlanarak artmasına vesile olacak. Her bir kabiliyetimiz bir başka kabiliyetimizi tetikleyip güçlendirecek. Savunma sanayisindeki kabiliyetlerimiz havacılıkta, havacılıktaki kabiliyetlerimiz uzay sistemlerinde, uzay sistemlerindeki kabiliyetlerimiz, haberleşmedeki kabiliyetlerimizi güçlendirir." diye konuştu.

Kacır, Avanos ilçesindeki Güray Yer Altı Seramik Müzesi'ni ziyaret ederek kentteki otelde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz koruma memuru alımı 2024 Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 Balıkla yoğurt yenir mi? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.