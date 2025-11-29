Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'ni Tanıttı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerini açıkladı. ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'nde yapılan sunumda, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünler ve hizmetler üretme yeteneği vurgulandı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu." dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince, iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Sanayiyle Büyüyen Türkiye - ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"nde Türkiye'nin 2053'e uzanan sanayi vizyonu, üretimde inovasyon, dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları, sürdürülebilir sanayi stratejileri ve küresel rekabet gücü başlıkları çerçevesinde ele alındı.

"Türkiye'nin Geleceği: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı sunum gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ASKON'un "2053 Vizyonu" ile Türk sanayisinin geleceğini planlamak ve istişare etmek üzere düzenlediği bu etkinliğin hızla kurumsallaşmasını ve Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna eşsiz katkılar sunmasını diledi.

ASKON'un yolculuklarında en sağlam yol arkadaşlarından olduğunu ifade eden Kacır, "Karşılaştığımız her sınamada, her meydan okumada, her zorlukta sizlerle, ASKON üyesi iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve büyük başarı hikayelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçirdik." diye konuştu.

"Daha yeni başlıyoruz"

Kacır, "Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğun en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesi." dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adı olduğunu dile getiren Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
title