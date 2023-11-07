Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 3 bini kadın, 4 bin 600'ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi