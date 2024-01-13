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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Irak'ta şehit olan askerler için başsağlığı diledi Açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kacır, İstanbul'da katıldığı programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiklerle ilgili konuştu.

Konuşmasına şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Kacır, bu vatanın evlatlarının şehadet haberleri ile yüreklerin yandığını vurguladı.

Kacır, "Fakat aziz milletimiz müsterih olsun ki kahramanlarımızın kanı yerde kalmadı kalmayacak. Yarına da kalmayacak, yanlarına da kalmadı, kalmayacak. Bölücü örgütün bu alçak eylemlerini ülkemiz sınırları içinde gerçekleştirmesini, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile geliştirdiğimiz milli savunma sistemleri sayesinde büyük ölçüde imkansızlaştırdık. Terörü vatan toprağından kazıdık attık." dedi.

Her alanda sadece bugünü değil milletin yarınını da düşündüklerini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, terörü sadece ülke sınırlarımız içinden söküp atmakla kalmıyor, güney sınırımızda kurulmaya çalışılan terör devleti, oluşturulmaya çalışılan terör koridoru haritalarını da yırtıp atıyoruz. Pençe-Kilit Harekatı ve milletimiz için tehdit oluşturan terör odaklarına karşı düzenlediğimiz sınır ötesindeki tüm harekatlarımız, milli savunma sistemlerimizin desteği ve Mehmetçiğimizin eşsiz kahramanlığıyla bugüne dek başarıya ulaştı. Bundan sonra da terörü coğrafyamızdan tümüyle silinceye dek devam edecektir. Bölücü terör örgütü bilsin ki, onları kurtarmaya çok güvendikleri ağababalarının gücü de yetmeyecektir."

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır İstanbul Terör Politika Ekonomi Haberler

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