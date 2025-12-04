Bakan Kacır, kasım ayı ihracat verilerini değerlendirdi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirerek, Türkiye'nin üreterek büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımı, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üreterek büyüyen Türkiye için; yatırımı, istihdamı, inovasyonu, ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Kacır, NSosyal hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Sanayicinin ürettiğini ve ihracatın güçlü seyrinin devam ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Kasım ayında mal ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız 270,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı. Bu ürün gruplarının imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Üreterek büyüyen Türkiye için; yatırımı, istihdamı, inovasyonu, ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz."