Gençlerden üç olimpiyatta 15 madalya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin 15. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 2 altın ve 2 gümüş, 43. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda 2 altın ve 4 gümüş, 60. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandıklarını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin bilim olimpiyatlarından yine madalyalarla döndüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fransa'da düzenlenen 15. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz 2 altın ve 2 gümüş madalya, Yunanistan'da düzenlenen 43. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz takım puanı ile birinci olarak 2 altın ve 4 gümüş madalya, Rusya'da düzenlenen 60. Mendeleev Kimya Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak iftihar kaynağımız oldular."

Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen gençleri bu üstün başarılarından ötürü tebrik eden Kacır, olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere, ailelerine, öğretmenlerine ve eğitimlerde görev alan akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
