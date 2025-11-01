Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DENEYAP İstanbul'un mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgesinde oyun kurucu ve dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettiklerini belirterek, "Göklerde gururla süzülen milli insansız hava araçlarıyla, Mavi Vatanımızda deniz platformlarıyla, uzaydaki iddiamızın kanıtı uydu sistemleriyle teknolojide ve mühendislikte çağ atlayan bir Türkiye var." dedi.

Kacır, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde düzenlenen İstanbul DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin "Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku" emri üzerine inşa edildiğini, bu ilahi mesajın özünde kainatın anlamlandırılması manasını taşıdığını söyledi.

Bu sözün kendilerine "kitaplarla yol arkadaşlığı yapmanın da ötesinde, hayal etmeyi, merak etmeyi, keşfetmeyi, araştırmayı ve geliştirmeyi" söylediğini aktaran Kacır, böyle bir medeniyetin mensuplarının bilimden uzak kalmasının düşünülemeyeceğini bildirdi.

Kacır, halihazırda batı merkezli bir tarih anlayışını dayatma çabasında olunsa da insanlığın ortak birikiminin elbette farklı medeniyetlerin katkıları üzerine inşa edildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asırlar vardır ki, insanlığın düşünce ve felsefe birikimi doğuda canlılığını sürdürmüştür. Kindi, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd, İbni Haldun gibi isimler 9'uncu asırdan 14'üncü asra kadar 500 yıl boyunca düşünce tarihine yön vermiştir. Bu yüzyıllarda astronomi, matematik, fizik, tıp, sibernetik gibi alanlarda Fergani, Harezmi, İbni Heysem, Fahreddin Razi, Feriduddin Attar, Cezeri gibi bilim insanlarının öncü çalışmaları yaşanan fikri ve ilmi canlılığın ispatı niteliğindedir. Hiç şüphe yok ki, devletler tarihimizdeki başarılarımız, medeniyet ve bilim tarihimizdeki bu parlak dönemden bağımsız değildir."

"Zengin düşünce ve bilim iklimi olmadan bir medeniyet yükselemez"

Bakan Kacır, zengin düşünce ve bilim iklimi olmadan bir medeniyetin yükselişinin mümkün olmayacağını belirterek, bizzat kendi tarihlerinin ve insanlık tarihindeki nice örneğin bu hakikati gösteren tecrübelerle dolu olduğunu vurguladı.

Kacır, "O vakit, insanlık ailesinin bir çıkış yolu aramakta olduğu bugünün dünyasında, muhakkak bilimsel çalışmaların bereketine yeniden sahip çıkmak, Peygamber Efendimizin 'ilim müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır' ifadesinin sırrına sarılmak zorundayız." diye konuştu.

"Yıkıcı teknolojilerde dönüşüm rüzgarı hiç olmadığı kadar hızlı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, insanlık tarihinde yeni ve keskin bir dönemeçten geçtiklerini kaydederek, bu yüzyılda dünyanın müreffeh bir seviyeye ulaşacağı, savaşların ve çatışmaların biteceği gibi varsayımların hızla geçerliliğini yitirdiğini anlattı.

Serbest ticaret yerine korumacılığın daha revaçta olduğunu, çatışmasızlık beklerken neredeyse sorunsuz coğrafya kalmadığını dile getiren Kacır, "Toplam refah artışı belki yaşanıyor fakat küresel paylaşımda adalet yok. Dünyanın bir ucunda 90 yıla dayanan yaşam süresi Sahraaltı Afrika'da halen 50 yılın dahi altında. Elektrik, su, ilaç gibi en temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlı yüz milyonlarca insan var. İkinci cihan harbinden sonra kurulan neredeyse hiçbir kurumun fonksiyon icra edemediği ortaya çıktı. Daha ötesi, hukuksuz bir dünya düzeninde yaşayakaldığımızın acımasız gerçekliğiyle yüzleştik. Güçlünün hukuku korunurken, hak sahibinin çiğnendiği hukuksuz bir dünya." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bütün bu hukuksuzlukların hızının bilim ve teknolojide ilerlemeyle yükseldiğini kaydederek, yıkıcı teknolojilerde dönüşüm rüzgarının hiç olmadığı kadar hızlı estiğini anlattı.

"Göklerde süzülen milli İHA'larıyla artık bambaşka bir Türkiye var"

Bakan Kacır, yapay zekanın, biyoteknolojinin ve kuantumun bir arada ortaya çıkaracağı etkinin ölçeğini kestirmenin çok zor olduğunu belirterek, bunların insani değerlerden yoksun güçlerin elinde olduğunda insanlığın varoluşsal tehditlerle baş başa kalabileceğini vurguladı.

İç karartıcı bu tabloda, yer yüzünde parıldayan umut ışığının Türk milleti ve Türkiye'nin ışığı olduğunu aktaran Kacır, "Yüzyıllar sonra yeniden bilim ve teknolojide iddia kazanmış bir Türkiye, tarihten bu yana taşıdığı medeniyet misyonuyla insanlık umudunun adeta kalesi gibi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm dünyanın yakından takip ettiği büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Bugün artık bambaşka bir Türkiye var. Göklerde gururla süzülen milli insansız hava araçlarıyla (İHA), Mavi Vatanımızda deniz platformlarıyla, uzaydaki iddiamızın kanıtı uydu sistemleriyle teknolojide ve mühendislikte çağ atlayan bir Türkiye var. Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil,

mavi vatanda, gök vatanda, siber dünyada ve uzayın derinliklerinde kendi iradesini, kendi gücünü tahkim eden bir Türkiye var. Bir zamanlar 'hayal' olarak görülen nice projeyi gerçeğe dönüştüren, öğrenilmiş çaresizlikleri zihinlerden söküp atan, kendi evlatlarına olan sarsılmaz inancıyla geleceği inşa eden bir Türkiye var. Yapay zekadan biyoteknolojiye, nanoteknolojiden ileri üretime her alanda yerli ve milli teknolojiler geliştiren Milli Teknoloji Hamlesine imza atan bir Türkiye var."

Kacır, alın terini akıl teri ile bütünleştirecek gayretlerden vazgeçmedikçe insanlığın geleceği adına taşıdıkları bu tarihi misyonun icrasının mümkün olacağını sözlerine ekledi.