Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Ağustos zaferinin 103. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Türk milletinin zafer ayını kutlayarak, şanlı tarihten aldıkları güçle geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünün büyük gururla idrak edildiğini belirterek, "Şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Ağustosun Türk milletinin zafer ayı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu bir ay olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün aziz milletimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos zaferinin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu görkemli destanı yazan tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
