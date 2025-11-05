Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soruları yanıtladı: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teşvik verdikleri firmaların siyasi veya dünya görüşlerine bakmadıklarını, bütün sistemlerinin objektif kriterlerle çalıştığını bildirdi.

Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sanayiciler için Türkiye'deki elektrik ve doğalgaz tüketim maliyetlerinin Avrupa'nın pek çok ülkesine kıyasla daha ucuz olduğunu belirten Kacır, "Biz teşvik verirken başvuran firmaların siyasi veya dünya görüşüne bakmıyoruz. Bizim bütün sistemimiz objektif kriterlerle çalışmaktadır. Bizden teşvik alan sanayicilerimiz her siyasi görüşten olabilir." diye konuştu.

Kacır, 2024'te imalat sanayisinde kapanan firma sayısının 6 bin 449, kurulan firma sayısının ise 17 bin 634 olduğu bilgisini vererek, 2025'in 9 ayında kapanan imalat sanayi firma sayısının 3 bin 999, kurulan firma sayısının da 11 bin 428 olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2002'de AR-GE harcamalarının 1,2 milyar dolar olduğunu, geçen yıl ise bu rakamın 19,9 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"2002-2023 döneminde OECD 47 üye ve gözlemci ülkesi arasında dolar cinsinden satın alma gücü paritesi bakımında AR-GE harcamasını en çok artıran ikinci ülkeyiz. Özel sektörümüzün AR-GE harcamalarındaki payı yüzde 20'lerden yüzde 65'lere çıktı. AR-GE teşviklerinin özel sektör AR-GE harcaması içindeki payı 2019'da yüzde 13 iken, 2024'te yüzde 25'e yükseldi."

Kacır, 2024'te AR-GE merkezleri ve teknoparklarda sağladıkları desteklerin 150 milyar liraya eriştiğini dile getirerek, gelecek yıl TÜBİTAK aracılığıyla AR-GE'ye 2026 bütçesinden 58,5 milyar lira kaynak ayıracaklarını bildirdi.

Bilimsel çalışmaların kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Kacır, 2002'de Türkiye'de yaklaşık 9 bin bilimsel yayın bulunduğunu, 2024'te bu sayının 52 bini geçtiğini, son 5 yılda Türkiye'nin dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 14'üncü sıraya yükseldiğini dile getirdi.

Kacır, yurt dışındaki insan kaynağını Türkiye'ye kazandırmak için yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi vererek, 2025'te ASELSAN'dan 43 çalışanın farklı nedenlerle yurt dışına gittiğini, yurt dışından söz konusu şirkete 112 uzman geldiğini aktardı.

Astronot programı

Astronot programına gelen eleştirilere yönelik de açıklamalarda bulunan Kacır, bugüne kadar 600'den fazla astronotun farklı ülkeler tarafından uzaya gönderildiğine işaret etti.

Kacır, Astronot Alper Gezeravcı'nın da bilimsel deneyler yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğini hatırlatarak, "Çok sayıda bilim insanımızın ortaklaşa çalıştığı projeleri orada yürüttü. Bilim, ve teknolojiyi konuşacağız ama bazıları astronot programından rahatsız olacak. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz." diye konuştu.

Astronot programının Cumhuriyetin 100. yılı için planlandığını ancak fırlatma hava koşullarından ve farklı teknik sebeplerden dolayı ertelenerek Ocak 2024'te gerçekleştirilebildiğini anımsatan Kacır, o günden bugüne astronotların 500'den fazla program yaptığını söyledi.

Kacır, bu konunun polemik malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Komisyon olarak ne zaman arzu ederseniz biz hem astronotlarımızı hem tüm bu misyonun parçası olan bilim insanlarımızı bir araya getirelim. Sizin komisyonunuza yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi versinler. Biz bu misyondan sonra ne yapıyoruz? Uluslararası Uzay İstasyonunu yeniliyoruz. Kendi sanayimiz bu yenileme projelerinde bir endüstri paydaşı olabilir mi? Biz uzay istasyonunun farklı modüllerini üretebilir miyiz? Bu misyon vesilesiyle bu konularda uluslararası işbirlikleri geliştiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde atılan her bir adım yeni ufuklar açıyor."

Çip ve süper bilgisayar

Çip konusunda ise TÜBİTAK'ta halihazırda akıllı mühimmatların fotodedektör çiplerini ürettiklerinin bilgisini veren Kacır, "Hedefimiz öncelikle TÜBİTAK'ta bir endüstriyel üretim safhasına geçmek, aynı zamanda da HIT 30 programı vesilesiyle büyük ölçekli bir çip üretim yatırımını Türkiye'ye kazandırmak." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nde dünyanın en büyük süper bilgisayarlarına ortak olduklarının altını çizen Kacır, özellikle veri yönetişimini ve Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve Türk yapay zeka geliştiriciler tarafından işlenmesini çok önemsediklerini söyledi.

"Otomotivde ilk kez teşvik vermiyoruz"

Kacır, otomotiv sektöründe yeni nesil teknoloji yatırımlarını önceliklendirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Togg bizim bu alanda attığımız en stratejik adımdır. Togg'a sahip çıkmaya, desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanında yeni yatırımları Türkiye'ye kazandırmak için de gayret gösteriyoruz. BYD yatırımı da bunlardan biridir. İstiyoruz ki yeni nesil araç teknolojilerinde lider markalar Türkiye'de yatırım yapsınlar ve bunlara mevzuatımız ne öngörüyorsa o çerçevede teşvikler sunuyoruz. Bu firmaların yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Biz ilk defa otomotiv sektörüne teşvik veriyor, ilk defa gümrük vergisi ve benzeri teşvik enstrümanlarını kullanıyor değiliz. Türkiye bu konuda çok uzun yıllar içinde tecrübe kazanmış bir ülke. Bizim iktidarlarımız döneminde de Türkiye'de üretilen otomobil sayısı 5 misline çıktı. Dolayısıyla bu alanda yeni teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

