Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bakanlığının bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığın dijital arşivinde bulunan tüm bilginin, başta KYK yurtları olmak üzere vatandaşa açık hale getireceklerini belirterek, "Asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız, asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığın dijital arşivinde bulunan tüm bilginin, başta KYK yurtları olmak üzere vatandaşa açık hale getireceklerini belirterek, "Asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız, asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar dijital verileri görme imkanına kavuşacak." dedi.

Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ay Araştırma Programı Projesine ilişkin soru üzerine Kacır, 2023'te Ay'a erişme hedefinin gerçekleşmediğini ancak programa devam edildiğini, bu konudaki alaycı yaklaşımların ise üzücü olduğunu ifade ederek, bu projenin Türkiye'nin ilk kez, dünyada da çok az sayıda ülkenin gerçekleştirdiği proje olduğunu belirtti.

Togg'un ise halihazırda 30 teknoloji girişimiyle çalıştığına işaret eden Kacır, "Ancak milli bir markaya sahipseniz kritik teknolojilerde kendi girişimcilerinizin önünü açacak proje ortaklıkları yapabiliyorsunuz. Togg'u da kıymetli kılan tek başına bir otomobil markasını yola çıkarıyor olmak değil, sektörel dönüşümü milli bir markayla gerçekleştiriyor ve Türk teknoloji girişimcisinin, tedarikçisinin hızlanmasına vesile oluyor. Togg bugün 100'den fazla yerli tedarikçisiyle, 30 teknoloji girişimcisiyle iş birliği yaparak Türkiye'nin mobilite ekosisteminde dönüşümüne liderlik ediyor." dedi.

Kacır, Türkiye kaynaklı yayınların atıf endeksine yönelik soruya da şu yanıtı verdi:

"Türkiye kaynaklı yayınların yıllık bazda almış olduğu atıf sayısı son 15 yılda, 253 binden 616 bine çıkmış, yani 3,5 katına yükselmiş. G20 ülkeleri etki değeri yıllar içinde sabit seyrederken, Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri önemli bir artış gösterdi ve G20 ortalamasını yakaladı. Son 21 yılda Türkiye'den araştırmacılar, uluslararası ortak yayınlar içinde yüzde 841, yani 9,5 kat daha fazla yer aldılar. Türkiye'den araştırmacıların yer aldığı uluslararası işbirlikli yayınların etki değeri 1,78 değerine ulaştı. Dünya ortalamasının 2 katına yükseldi, 1,34 olan G20 ortalamasının da oldukça üzerine çıktı. Türkiye'de hem bilimsel yayınların sayısı hem de bu bilimsel yayınların etki değeri artış göstermektedir."

Kacır, TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik uygulamaya aldığı programlarla 2005 yılından bu yana 4 bin 770 Türk ve yabancı araştırmacının Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Özellikle alanında lider bilim insanlarına yönelik Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ile Türkiye'ye gelen 199 araştırmacının, vizyoner projeler yürüttüğünü belirten Kacır, bu araştırmacıların 1200 genç araştırmacıyı da yetiştirmekte olduğunu söyledi.

"6. bölge yatırım süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz"

TÜBİTAK'ın akademik araştırmalara yönelik destek programlarıyla 2002'den bugüne temel bilimler alanında 3 bin projeye 2,4 milyar lira destek verdiklerine dikkati çeken Kacır, "Özellikle 2018-2023 döneminde bilim insanlarına verdiğimiz burs ve desteklerin yüzde 30'unu da temel bilimler alanında sunduk." ifadesini kullandı.

Kacır, beyin göçü istatistiğine göre, 2023 yılında, 179 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye'nin son 6 yılda, 21 sıra iyileşme göstererek 112'den 134'e geldiğine de değindi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin en stratejik programlardan biri olduğuna işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Biz bu programda 919 teknoloji seviyesi yüksek ürünü öncelikli ürün listesi olarak kamuoyuna açtık. Yatırımcımızın AR-GE ve yatırım faaliyetlerini tek pencereden desteklemeye başladık. TÜBİTAK, KOSGEB ve yatırım teşviklerini bir arada çalıştırdık. Şimdiye dek yaklaşık 180 projeyi destekledik. Bu projelerle desteklenen ürünler sayesinde yılda 7 milyar dolar cari açığı kapatmayı hedefliyoruz. Listelediğimiz ürünlerin toplam cari açığımıza etkisi yılda yaklaşık 51 milyar dolar. Nokta atışı bir program olarak hamle programını yürütüyoruz. Önümüzde dönemde de daha hızlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz."

Kacır, 6. bölge yatırım süreçlerini desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizerek, son 5 yılda 6. bölgede teşvik belgesi sundukları yatırımlar kapsamında öngörülen istihdamın 416 bin 407 olduğunu söyledi.

Türkiye'de aynı dönemde sundukları belgelerle öngörülen istihdam toplamının 1 milyon 68 bin olduğunu dile getiren Kacır, "Türkiye'de teşviklerle gerçekleştireceğimiz istihdamın neredeyse yüzde 40'ını 6. bölgede gerçekleştiriyor olacağız. Bu, bölgenin kalkınmasına duyduğumuz ihtiyacın ve sunduğumuz desteğin somut bir göstergesidir. KOSGEB eliyle de bu yıl toplam 61 bin işletmeye sunduğumuz 5,2 milyar liralık desteğin 1 milyar liralık kısmını yine 6. bölgede sunduk. Ayrıca bu bölgede 25 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Burada da 90 bin emekçimiz istihdam ediliyor." bilgisini verdi.

"Asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız dijital verileri görecek"

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gerçekleşen asansör kazalarına ilişkin soruya yanıt veren Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kullanımda olan asansörlerin periyodik kontrolleri yılda en az 1 defa Bakanlığımızca yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşları arasından, belediyelerce seçilen kurumca yapılıyor. Periyodik kontrol sonuçları etiketlerle değerlendiriliyor. Türkiye Makine Mühendisleri Odası da A tipi muayene kuruluşlarımızdan biri ve bu kapsamda Bakanlığımızca yetkilendirilmiş ilk kuruluş. 2022 yılında yaptığı 191 bin 967 periyodik kontrol sayısıyla da en çok denetim yapan kuruluş. Dolayısıyla bu konuda bir eksiklik yok."

Kacır, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını hatırlatarak, "Bakanlığımızın dijital arşivinde bulunan tüm bilgiyi başta KYK yurtlarımız olmak üzere vatandaşa açık hale getireceğiz. Dolayısıyla asansörlerdeki karekodları okutan vatandaşlarımız, asansörlerin üretim adımından tüm periyodik kontrollerine kadar dijital verileri görme imkanına kavuşacak." diye konuştu.

Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı'nın 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)