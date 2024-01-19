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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk vatandaşlarıyla buluştu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını biliyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını biliyoruz. Türkiye'nin, kalbi memleket sevdasıyla çarpan evlatları var." dedi.

Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişinin ardından, çeşitli eyaletlerden fırlatmayı izlemeye gelen Türk vatandaşlarla buluştu.

Tarihi bir günün akşamında vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Kacır, "ABD ziyaretlerimiz bu kez hepimiz için unutulmaz bir hatıraya şahitlik etmek üzere gerçekleşti. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu gerçek oldu. Türkiye, uzun yıllar Türk Hava Kuvvetlerine hizmet eden bir evladını astronot olarak uzaya gönderdi." diye konuştu.

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı ile Türkiye'nin hayalleri ve umutlarının da gökyüzünün sınırlarının ötesine ulaştığını dile getirdi.

Bilim misyonu olarak gerçekleştirilen uzay görevi kapsamında Gezeravcı'nın 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 13 bilimsel deney yapacağını anlatan Kacır, "Gezeravcı'nın uzay görevi, uzay bilimi alanında gerçekleşecek çalışmaların öncüsü ve Türk gençliği ve çocukları için ilham kaynağı olması yönünden çok kıymetli. Türk çocuklarının hayalleri artık sınır tanımayacak. Türkiye, iddia sahibi olarak yoluna devam ediyor. İkinci asrımızı Türkiye Yüzyılı yapacak işler, bilimde ve teknolojide çığır açacak işlerdir. Bunların hepsinin milletimizde muazzam bir karşılığı var." ifadelerini kullandı.

"Bu tarihi misyonu gerçekleştirmek yine Cumhurbaşkanı'mıza nasip oldu"

Kacır, birlikte daha nice heyecanlar yaşamayı dileyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını biliyoruz. Türkiye'nin, kalbi memleket sevdasıyla çarpan evlatları var, farklı nedenlerle dünyaya göç etmiş ama Türkiye için bulunduğu coğrafyada çalışan ve ay yıldızlı bayrağı temsil eden vatandaşlarımız var. 'Türkiye kuvvetli olsun ki dünyaya merhamet gelsin' diye dua eden mazlum ve mahzunlar var. Her alanda, her birimiz görevimizi en iyi şekilde yapabilmek için alın teri dökmeyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 21 yılda 100 yıla sığacak işler yaptı. Bu tarihi misyonu gerçekleştirmek yine kendisine nasip oldu. İnşallah nice güzel işi hep birlikte yapacağız. Geleceğimiz daha aydınlık olacak. Daha nice başarı hikayesinin sayfalarını hep birlikte yazacağız."

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Seyyid Şahin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini yaptığı uzay görevinin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye'den fiziksel olarak uzakta da olsak kalbimiz vatanımızla birlikte." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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