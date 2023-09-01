Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA'nın TEKNOFEST'teki haber merkezini ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yurdun dört bir yanındaki cevherleri bulmak konusunda AA elimiz, ayağımız, gözümüz ve kulağımız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yurdun dört bir yanındaki cevherleri bulmak konusunda AA elimiz, ayağımız, gözümüz ve kulağımız... Sizden benzer destekleri bekliyoruz. Siz haber yapın biz destek çıkarız." dedi.

Kacır, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST'in, üçüncü gününde AA'nın haber merkezini ziyaret etti. Kacır'ı AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru karşıladı.

Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, TEKNOFEST'in hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurulmasına AA'nın öncülük ettiğini söyledi.

Çok sayıda medya kuruluşunun paydaşları bulunduğunu fakat AA'nın yerinin ayrı olduğunu dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"AA, onları da besleyen, bütün medyaya doğru, nitelikli, isabetli içerikler üreten Türkiye'nin milli ajansı. Gurur duyuyoruz, çok teşekkür ediyoruz. AA burada misafir değil ev sahibidir. 2018'den bu yana da AA'nın tüm ekibi, burayı bir ev sahibi olarak yükleniyorlar, sırtlanıyorlar. Buradaki sorumluluğu üstleniyorlar. Bizim herhangi bir talebimiz olmaksızın yüzlerce, binlerce haber içeriği üretip milletimizle ve dünyayla paylaşıyor."

Kacır, TEKNOFEST'in dünyada Türkiye'nin imajına katkısına işaret ederek, bütün dünyanın TEKNOFEST'ten haberdar olduğunu bildirdi.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir işe imza atıldığını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bizden nüfusça çok daha büyük ülkeler var. Hindistan, Çin gibi ülkelerin nüfusu bizim 20 mislimize yakın. Teknolojide, roket biliminde, uzay teknolojilerinde bizden çok daha ilerde olduğu düşünülebilecek ülkeler var ama hiçbirinde böyle bir etkinlik yok. Hiçbirinde yüzbinlerce genç bu alanlarda proje geliştirmiyor ve teknoloji girişimi kurmuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir iş yapmamız, Türkiye'nin imajına da, sizlerin eliyle ve sayenizde katkısı oluyor."

"2024'te Türkiye dışında bir TEKNOFEST düzenleyeceğimizi umut ediyorum"

Kacır, TEKNOFEST'i başka ülkelerde de düzenlemeyi düşündüklerini belirterek, bu konuda konuştukları ülkeler olduğunu bildirdi.

Teknoloji yarışmaları düzenlemenin TEKNOFEST'in ana amacı olduğunun altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte rahat çalışabileceğimiz ülkelerle yola çıkmalıyız. Azerbaycan'da en büyük şansımız dil birliğimiz. Biz aynı dili konuşuyoruz. Biraz lehçelerimiz farklı olsa da Azerbaycan ile aynı dili konuşuyoruz ve birbirimizi rahat anlıyoruz. O, işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu sayede o yarışmaları düzenledik. Şimdi diğer görüştüğümüz ülkelerle farklı dili konuşan ülkeler var, doğrudan aynı dili konuşarak anlaşma imkanımız olmayan ama TEKNOFEST düzenlemek isteyen ülkeler var. Onlarla özellikle yarışmaların formatını nasıl geliştireceğimizi çalışıyoruz. KKTC mutlaka bir etkinlik yapmak istiyoruz, bizim için çok önemli KKTC. 2024'te Türkiye dışında mutlaka bir TEKNOFEST düzenleyeceğimizi umut ediyorum."

Kacır, TEKNOFEST ile ilgili Ankara'da muazzam bir beklenti olduğunu kaydederek, 2018'den bu yana Ankara'da TEKNOFEST düzenleyemediklerini anımsattı.

İstanbul'da 2018, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında olmak üzere 4 TEKNOFEST düzenlediklerini hatırlatan Kacır, "Dolayısıyla Ankara'nın haklı bir beklentisi vardı. Şimdi o beklentiyle buluşmanın haklı bir coşkusunu yaşıyor Ankara. Bugün dünden daha kalabalık. Tabii ilk gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili olması dolayısıyla, fazlaca kalabalık vardı." diye konuştu.

Kacır, TEKNOFEST'in geniş bir alanda yer aldığını belirterek, alanın 10 kilometrelik bir parkur olduğuna dikkati çekti.

Alanda 300'e yakın stant olduğunu belirten Kacır, 350 bin metrekare açık, 35 bin metrekare kapalı alan bulunduğunu bildirdi.

TEKNOFEST'i gelecek yıl bir Anadolu şehrinde yapmak istediklerini anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl İstanbul, bir yıl Anadolu diye planladık. 2019'da 1 milyon 700 bin kişi yapınca seneye Anadolu'ya açılacağız dedik. Pandemi oldu, iptal etmedik. Yarışmaları gerçekleştirdik ve Gaziantep'e gittik. 2021'de İstanbul, 2022'de Samsun'da Karadeniz'de gerçekleştirdik. 2023'te yine İstanbul'du. Ama Ankara ve İzmir'i Cumhuriyet'imizin 100. yılı olduğu için yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yeniden bir Anadolu şehrine gideceğiz. Neresi olduğunu İzmir'de açıklayacağız. 2023'ü kapatırken 2024'ü açıklayacağız. Ben geçen gün Elazığ'daydım. Burada farklı kesimlerle gençlerle, kadınlarla, organize sanayi bölgelerinde sanayicilerle, ticaret ve sanayi odasında toplantı yaptık. Her gittiğim toplantıda her kesimden TEKNOFEST talebi oldu. Başka önemli konularımız var ama Elazığ için sanki en önemlisi TEKNOFEST. Çünkü herkes ortak bir talep olarak 'Biz Elazığ'da TEKNOFEST istiyoruz.' dedi. Pek çok şehirde şu anda durum benzer. 27 Eylül'de İzmir TEKNOFEST'in son gününde TEKNOFEST sancağını İzmir Valimizle birlikte önümüzdeki yıl TEKNOFEST düzenleyeceğimiz ilin valisine teslim edeceğiz"

"Siz haber yapın biz destek çıkarız"

Kacır, 2017'de AA haberiyle tanıdığı Mert Delibalta ile yıllar sonra bu TEKNOFEST'te bir daha karşılaştıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yapay zeka girişimi kurmuş. Güzel bir sunum yaptı, beni çok etkiledi. Hatta MIT'de doktorasını sürdüren bir Türk var, onunla gece irtibatladım. Kendisine mentorlük yapsın diye. Yine MIT mezunu T3 Vakfı'nın Mütevelli Heyetinde bir başka teknolojistle de kendisini irtibatladım. Ama bunu Anadolu Ajansına borçluyuz. 2017'de haberi AA yapmıştı. O zaman AA'dan rica ettik, ailesiyle görüştüler, bizimle tanıştırdılar. Onları İstanbul'a davet ettik, 3 yıl boyunca 'Deneyap' eğitimlerine dahil oldu. Annesi tayinini İstanbul'a istedi, bankacı Nermin Hanım... Öyle bir tanışma hikayemiz AA'dan doğdu. Yurdun dört bir yanındaki cevherleri bulmak konusunda AA elimiz, ayağımız, gözümüz ve kulağımız... Sizden benzer destekleri bekliyoruz. Siz haber yapın biz destek çıkarız. Başarılar diliyorum."