Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde iş insanlarıyla birlikte atacakları adımlarla, hayata geçirecekleri yüksek teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu daha da hızlandıracaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen 3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Bakan Kacır, her yıl olduğu gibi New York'ta bulundukları sürede hem Türk toplumu ile bir araya geldiklerini hem de uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu fırsatları hatırlattıklarını, gelecek dönemde Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hızlandırmaya dönük adımlar atmaya gayret ettiklerini belirtti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Kacır, insanlığın artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönemin içinde olduğuna dikkati çekti.

Kacır, küresel sistemin etkin şekilde iş görmediğini, düzen tesis etmesi beklenen küresel müesseselerin çalışmadığını belirterek, insanlığın ya bunları yeniden işler hale getireceğini ya da çok daha karanlık günlerle baş başa kalacağını dile getirdi.

Bakan Kacır, "Bir yandan pek çok ezberin terk edildiği, küreselleşme rüzgarının dindiği, serbest ticaret yaklaşımının artık geçerliliğini kaybettiği bir dönemde Türkiye olarak bizler hem insanlığı adalet, merhamet değerleriyle yeniden buluşturabilmek ve nihayetinde Türk milletinin tarihi misyonunu yeniden icra etmesini sağlayabilmek ve daha aydınlık, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Kacır, "Bütün dünyada olup biteni dikkatle takip ettiğimizde sahip olduğumuz güçlü liderliğin ve o liderlik sayesinde sürdürdüğümüz ekonomik ve siyasi istikrarın milletimiz için ne kadar hayati bir kıymet taşıdığını fark etmemiz mümkün." dedi.

Kacır, "Böyle bir tabloda Türkiye güçlenerek yoluna devam ediyor. Öz yeterliliğini en ileri düzeye çıkararak, kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle yoluna devam ediyor. Savunma sanayisinde güçlenerek, havacılıkta güçlenerek, Milli Teknoloji Hamlesiyle kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Kacır, değerli müteşebbisleri sayesinde Türkiye'nin Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla sayıda ürünü en fazla sayıda ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke olduğunu belirtti.

Kacır, bunu "muazzam bir güç" olarak nitelendirerek, gelecek dönemde iş insanlarıyla birlikte atacakları adımlarla, hayata geçirecekleri yüksek teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu daha da hızlandıracaklarını ifade etti.

ABD'deki Türk iş insanlarından Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda etkin şekilde rol oynamalarını beklediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bunu sağlayabilmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir yandan Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle yüksek teknoloji yatırımlarına en ayrıcalıklı destekleri, teşvikleri sunarken bir yandan da yerel kalkınma hamlesi hedefiyle belki sizlerin değil ama babalarınızın, dedelerinizin doğduğu 81 şehrimizin tümünde o şehrin ekonomik potansiyelini harekete geçirebilmek adına etkin teşvik programları uyguluyoruz."

Balıkçılığın geliştiği Sinop'ta tıbbi balık yağı üretmeyi hedeflediklerini bildiren Kacır, "Çayın başkenti Rize'de çay atıklarını ekonomik kıymete dönüştürmeye gayret ediyoruz. Buğdayın, unun şehri, makarna üretiminin bolca bulunduğu Mardin'de noodle üretelim, Asya'ya noodle ihraç edelim istiyoruz. Bütün bunlar için çok güçlü, çok etkin destekler, teşvikler sunuyoruz." diye konuştu.

Kacır, bilim insanları ve araştırmacıları da yeniden Türkiye'ye kazandırmaya gayret ettiklerini belirterek, "TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz Lider Araştırmacılar Programı gibi programlarla yurt dışında tecrübe kazanmış bilim insanlarımızın ve diğer ulusların vatandaşlarının nitelikli bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türk milletinin istiklali ve istikbali için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.