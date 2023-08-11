Sanayi ve Teknoloji Bakanı Antalya'da Fabrikaları Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikaya ziyarette bulundu. Bakan Kacır, CW Enerji ve Kristal Endüstriyel fabrikalarında üretim süreçlerini inceledi.