Sanayi Üretiminde Yüksek Teknoloji Sektörleri Ön Planda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, 'Ağustos'ta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu.' ifadesini kullandı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ağustosta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız yüksek teknoloji sektörlerinin oldu" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğini kaydeden Kacır, "Ağustosta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız yüksek teknoloji sektörlerinin oldu. Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli üretimle ihracatımız artacak, ülkemiz güçlenecek. Her geçen gün daha üretken ve daha yenilikçi bir sanayi için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.