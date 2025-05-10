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Sanayi Üretiminde Toparlanma Devam Ediyor

Sanayi Üretiminde Toparlanma Devam Ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde çeyreklik yüzde 1,8, yıllık ise yüzde 0,7 arttığını açıkladı. Bakan, üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını beklediklerini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sanayide üretimin arttığına vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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