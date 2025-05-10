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Sanayi Üretiminde Toparlanma Devam Ediyor

Sanayi Üretiminde Toparlanma Devam Ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini açıkladı. Üretim çeyreklik %1,8, yıllık %0,7 artış gösterdi. Bakan, ekonominin dayanıklılığını koruyarak sanayinin teknoloji ve çevre odaklı dönüşümüne vurgu yaptı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın, bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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