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Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı

SANAYİ üretim endeksi, mayıs ayında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 artış kaydetti.

SANAYİ üretim endeksi, mayıs ayında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 9,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Madencilik Ekonomi Haberler

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