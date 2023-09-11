Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 7,4 artış gösterirken, aylık olarak yüzde 0,4 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 1,7 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 artış gösterdi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,1 arttı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,4 artarken, aylık yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı. - ERZİNCAN