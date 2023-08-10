Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6 artarken, aylık olarak da yüzde 1,6 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise artış gösterdi.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6, aylık yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı. - İSTANBUL