Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 0,1 Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin mayısta yıllık yüzde 0,1 azaldığını, aylık yüzde 1,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

Mayısta sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.