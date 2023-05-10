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Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı

Ekonomi Haberleri

Mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azalırken, aylık yüzde 5,5 arttı.

Mart ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azalırken, aylık yüzde 5,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini paylaştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Madencilik Ekonomi Haberler

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