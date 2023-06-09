Sanayi Üretimi Nisanda Yüzde 09, Yıllık Olarak Yüzde 1,2 Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1,2 oranında düştü.

TÜİK nisan ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 artış beklentisine karşın, yüzde 1,2 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi.

Yılık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,3 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise aynı düzeyde kaldı.

Aylık bazda; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 artış gösterdi.