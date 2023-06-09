Sanayi üretimi negatifte

Sanayi üretimi Nisan ayında yıllık yüzde 1,2, aylık yüzde 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı. - İSTANBUL