Sanayi Üretimi Eylülde Yıllık %2,4 Azaldı
TÜİK verilerine göre, 2024 Eylül ayında sanayi üretimi yıllık bazda %2,4 düşüş gösterdi. Madencilik, imalat sanayi ve enerji sektörlerindeki değişim detayları açıklandı.
Sanayi üretimi Eylül ayında yıllık %2,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.
Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı. - BAYBURT
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