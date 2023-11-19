Sanayi Üretimi Eylül Ayında Yüzde 4 Arttı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 4 yükseldiğini belirterek, 'Bu yükselişin lokomotifi, yıllık yüzde 50,1 büyüyen yüksek teknoloji üretimi oldu' dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 4 yükseldiğini belirterek, "Bu yükselişin lokomotifi, yıllık yüzde 50,1 büyüyen yüksek teknoloji üretimi oldu" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 10 Kasım'da açıkladığı eylül ayı sanayi üretim istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 4 yükseldiğini anımsatarak, "Bu yükselişin lokomotifi, yıllık yüzde 50,1 büyüyen yüksek teknoloji üretimi oldu. Teknoloji odaklı sanayi yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmaya devam edeceğiz" dedi.