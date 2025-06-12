Sanayi Üretim Endeksi: Yıllık Artış, Aylık Düşüş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 3,3 artarken, aylık bazda yüzde 3,1 azalma görüldü. Sanayinin alt sektörlerinde madencilik, imalat ve elektrik, gaz sektörlerindeki değişiklikler kaydedildi.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 artarken, aylık yüzde 3,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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