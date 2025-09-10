Haberler

Sanayi Üretim Endeksi Temmuz'da Aylık %1,8 Düştü, Yıllık %5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında sanayi üretim endeksi aylık bazda %1,8 azaldı, ancak yıllık bazda %5'lik bir artış kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,5 arttı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,06 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 4,5 artış kaydetti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksinde takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2022612,389,46,98,11,80,902,4-1,71,7
20234-8,80,4-1,40,30,88,33,65,22,622,3
20241,311,24,3-10,1-5-3,8-5,1-2,2-2,91,77
20251,2-1,92,53,258,55

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
