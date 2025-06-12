Sanayi Üretim Endeksi Nisan'da Geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayında sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 3,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdiğini açıkladı. Madencilik ve imalat sanayi sektörlerinin de gelişimi verilerle belirlendi.

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,1 gerilerken yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 12,5 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azalış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2022612,389,46,981,90,802,4-1,81,7
20234-8,80,4-1,40,20,98,33,65,22,622,4
20241,311,14,4-10-5-3,9-5,1-2,2-2,91,77
20251,2-1,92,53,3

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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