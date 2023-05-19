Sanayi sitesinin ilk etap ihalesini üçlü konsorsiyum kazandı

Muğla Menteşe Akkaya Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesinin 1. etap ihalesini üçlü konsorsiyum kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Menteşe Akkaya Mahallesi 1. Etap Ata Sanayi Sitesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin ihalesi açık ihale usulüne göre bugün gerçekleşti.

S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, "Kimine göre hayaldi ama biz bu projenin Muğla'nın en büyük projesi olduğunu hep söyledik. Muğla'nın en önemli projesini hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Projenin hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Milletvekillerimize, seçilmiş ve atanmış tüm yöneticilerimize ve TOKİ yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İhaleyi kazanan konsorsiyuma da hayırlı olsun" diye konuştu. - MUĞLA