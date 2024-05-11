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Sanayi İşbirliği Projelerinde Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı İmkanı

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Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile usul ve esaslar değiştirildi.

Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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