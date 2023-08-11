Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Artışı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 53,4 arttı. Aylık olarak ise toplam ciro yüzde 5,9 artış gösterdi.