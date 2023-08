Sanayi Büyüyor, İşsizlik Artıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bugün açıklanan işsizlik rakamları ve sanayi üretim verilerini değerlendirerek "Sanayi büyüyor ama, biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz" dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, son açıklanan işsizlik rakamlarıyla sanayi üretim istatistiklerini değerlendirerek, Eskişehir'de ve ülkenin dört bir tarafında sanayicilerin artık çalıştıracak işgücü bulmakta büyük zorluklar çektiğini ifade etti.

Küpeli: "Çalıştıracak işçi bulamıyoruz"

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı açıklamada, "Turizm mevsimi başlamış durumda, tarım kesiminde çalışan sayısının en yüksek olduğu bir dönemdeyiz, sanayimizin sürekli yeni yatırımlarla büyüdüğü ve bunun rakamlarla da ortaya koyulduğu, bizlerin çalıştıracak eleman bulmakta büyük zorluklar çektiğimiz bugünlerde, açıklanan istatistiklere göre işsiz sayımız artıyor. Bizler bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Türkiye'de sanayi sektörü olarak işçi bulmakta her geçen gün daha da artan bir şekilde, sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün Eskişehir OSB'deki fabrikaların en az bin 500 yeni işçiye ve kalifiye elemana ihtiyacı var. Neredeyse her fabrikamızın önünde "işçi alınacaktır" tabelası aylardır asılı. Eskişehir OSB'de 200'ün üzerinde yeni tesisin inşası sürüyor. Bunlara hep yeni işgücü lazım. Sanayiciler olarak her toplantımızın ana konusu artık, çalıştırmak için bulamadığımız işçiler oluşturuyor. Sanayicimiz artık işgücü bulmak peşinde geziyor. Sanayimizin işgücü açığı her geçen gün çok ciddi boyutta büyüyor, bizim acilen yeni işgücüne ihtiyacımız var, bu konu çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Üretimi arttıracağız yeni vardiyalar koyacağız ama çalıştıracak insan bulamıyoruz. Bir tarafta işsizlik rakamları artıyor ama biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Sanayide çok büyük bir işçisizlik sorunu yaşıyoruz. Konu ücret veya asgari ücretle çalıştırma konusunu çoktan geçmiş durumda" dedi.

Küpeli: "Herkes becerisine ve eğitimine göre iş yaşamında üreterek para kazanmalı"

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, açıklamalarında şunlara yer verdi: "Eskişehir'de birçok sanayi kuruluşu kalifiye, meslek sahibi ve iş bilen çalışanına zaten asgari ücretin çok üstünde ücretler veriyorlar. Sanayi olarak devamlı yeni yatırımlar yapıyoruz. Düşünün daha yeni tesislere makine kurdurmaya makine montajı için, başka şehirlerden büyük bedeller ödeyerek işgücü getirmek durumunda kalıyoruz. Daha makineler çalışmadan bu duruma geldik. Bu işsizlerin mutlaka sanayideki iş piyasasına yönlendirilmesi için devletin acil tedbir alması lazım, örnek olarak sanayide istihdam olan çalışanların emekliliğine ilave ek gün katkıları sağlanmalı, sanayi iş kolunda çalışanlara ilave ek teşvikler uygulanmalı. Bununla birlikte işsizlik ödemesi ve sosyal yardımlarda da acilen bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Çalışabilir durumdaki herkes mutlaka iş yaşamında üretici olmalı. Sosyal yardımlarla hayatını sürdürmemeli. Herkes becerisine ve eğitimine göre iş yaşamında üreterek para kazanmalı. Sosyal yardımlar gerçekten çalışamayacak durumda olan ve ihtiyacı olanlara verilmeli. Bu yardımlar ve taban genişledikçe, insanlar üretici olmakta uzaklaşıyorlar. Eğer buna elbirliğiyle çözüm bulamazsak sanayide ya daha fazla otomasyona yönelik yatırımlar yapılacak, ya da ister istemez yabancı işgücü istihdam edilmeye başlanacak. Biz Türk sanayicileri olarak tesislerimizde kendi insanlarımızın çalışmasını ve kendi alın teriyle kazandığını tüketmesini istiyoruz. Enflasyonu yenmek istiyorsak, ekonomide sorunlara çare bulmak istiyorsak, daha fazla sanayi tesisine, daha fazla üretime ve daha fazla işgücüne ihtiyacımız var, bunun başka bir yolu yok."

Sanayi büyüyor, işsizlik artıyor

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık bazda yüzde 0,6 yükseliş kaydetti. Uzmanların beklentisi, sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 2,2, yıllık bazda ise yüzde 1,9 düşüş olması yönündeydi. Deprem felaketinin yaşandığı 2023 şubat ayında yüzde 8,2 daralan sanayi üretimi, böylece haziran ayında en hızlı yükselişini yaşamış oldu. Buna karşılık TÜİK tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine göre, işsiz sayısı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişiye ulaşmış olup, işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranının erkeklerde %7,8, kadınlarda ise %13,2 olarak gerçekleştiği açıklandı. - ESKİŞEHİR