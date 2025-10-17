Sanayi Bakanlığı'ndan OSB Yatırımları İçin Yeni Düzenleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize sanayi bölgelerindeki ( Osb ) yatırımların tamamlanması için sanayicilere ilave süreler tanınmasına ve yatırım yerlerinin atıl kalmamasına yönelik düzenleme gerçekleştirildi.

Osb Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yönetmelikteki değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada, " Osb'ler; planlı altyapıları, 2,7 milyon istihdam ve 60 binden fazla faaliyete geçmiş yatırım ile sanayimizin üretim merkezleridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz, Osb'lerin gelişmesini hızlandırmak ve Osb'lerde atıl yatırım yeri kalmamasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmektir. Bu amaçla, OSB Uygulama Yönetmeliği'ne, 5 Eylül 2024 tarihinde yapılan değişiklikler ile eklenen geçici 12'nci madde ile tüm süreleri tükendiği halde yatırımlarını tamamlamamış ve 5 Şubat 2025 tarihine kadar başvuran katılımcılara, yatırımlarını tamamlamaları için bakanlığımızca 3 yıla kadar ilave süreler verilmiştir. Bu imkandan yararlanan 4 bin 697 katılımcının yatırımlarını tamamlamaları ve atıl alanları üretime kazandırabilmeleri için fırsat sağlanmıştır" denildi.

GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

Bakanlığa gelen talepler ve yapılan tespitlere binaen, OSB içindeki yatırım yerlerinin üretime kazandırılması için, yeni bir düzenlenmeye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bu kapsamda bugün yayımlanan değişiklik ile OSB Uygulama Yönetmeliği'ne geçici 13'üncü madde eklendiği açıklandı. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 60'ıncı maddede belirtilen, bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan katılımcılara, 31 Aralık 2025 tarihine kadar bakanlığa başvurulması halinde, bakanlık tarafından en fazla 31 Mart 2028 tarihine kadar süre verilebilir. Bakanlık tarafından verilen sürenin hesaplanmasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınır. Süresi içinde başvuru yapılmayan, süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri OSB tarafından iptal edilir."

Yönetmeliğe yeni eklenen geçici 13'üncü madde ile süreleri dolduğu halde henüz yatırımlarını gerçekleştirmemiş katılımcılara, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için yeni bir hak tanındığı belirtildi. Böylece OSB'lerde yer alan yatırım yerlerinin atıl kalmamasına yönelik, yatırım yapmak isteyen sanayiciler için yeni bir imkan sağlandığı ifade edildi.