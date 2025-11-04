Haberler

Sanayi Bakanı Kacır'dan OSB'lerde Yatırım Alanları Hakkında Açıklama

Sanayi Bakanı Kacır'dan OSB'lerde Yatırım Alanları Hakkında Açıklama
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinde dijital ortamda sunulan yatırım alanlarına büyük ilgi olduğunu belirtti ve 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1.927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicinin başvuru yaptığını açıkladı.

Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine sunmaya devam ettiklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "191 Osb'de 21,7 milyon metrekarelik 1.927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayici başvuru yaptı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulamasının ilk 13 ayında, OSB'lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi olduğunu belirtti.

Bakan Kacır şu ifadelere yer verdi, "191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1.927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayici başvuru yaptı. 59 OSB'de ise 35,6 milyon metrekare alan için 1.433 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ayki ilanla birlikte, 133 OSB'de 20 milyon 151 bin metrekarelik 1.327 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 34 OSB'de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Türkiye katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdürecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
