Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı - Haberler

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Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı

Halk konseri vermek için Kütahya'ya gelen sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı.

Halk konseri vermek için Kütahya'ya gelen sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı.

Şifalı sularıyla ünlü Ilıca'ya hayran kalan Kıraç, daha sonra Kütahya Belediyesi önünde konser verdi.

Kıraç, Kütahyalıları sevilen şarkılarıyla ve marşlarla coşturdu.

Harlek Termal Otel Wellness ve Spa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özer, sanatçı Kıraç'ı otellerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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