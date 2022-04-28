Sanalira Teknoloji A.Ş., stabil kripto para startup'ı tasarladı

Sanalira Teknoloji ve Ticaret A.Ş. altında hizmet veren Sanalira, Türkiye'nin en pratik ve en hızlı "dijital cüzdanı" olmayı hedefliyor. Platform; Türk lirası, dolar, Euro, sterlin gibi itibari para birimleri ile Bitcoin ve altcoinlerin; tek bir merkezden yönetilebileceği bütüncül bir dijital cüzdan entegrasyonuna imza attı. Sanalira platformu CEO'su Ramazan Karabulut platforma ilişkin açıklamasında, "Sanalira'nın kullanıcılarına sunduğu en önemli avantajların başında, piyasanın yüksek komisyon oranlarına karşın 0 komisyon ayrıcalığı geliyor" dedi.

Sanalira platformu CEO'su Ramazan Karabulut konuya ilişkin açıklamasında, "Dijital cüzdan kavramına, işlem komisyonlarına ve yatırım olanaklarına getirdiği yeni yaklaşımlarla birlikte Sanalira, kendisini güçlü bir dijital cüzdan ve her açıdan erişilebilir bir al-sat (exchange) platformu olarak konumlandırıyor. Üstelik tüm bu işlemlerin, tamamen Türk lirası üzerinden yapılabilmesine imkan veriyor. Platform, 1 Türk lirasına eşit değerdeki Sanalira stabilcoin'i ile kripto para al-sat işlemlerinde de büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

Farklı cüzdanlardaki kripto varlıkların transferi, cüzdandan cüzdana direkt yapılabilirken; platform üzerinden kripto para satın alma işlemlerinden hiçbir komisyon alınmıyor. Kripto para çekme işlemlerinde ise sadece 1 dolar işlem ücreti bulunuyor. Sanalira kullanmanın diğer bir avantajı da kullanıcıların, varlıkları üzerinde tam hakimiyet kurabilmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Paranın tek bir cüzdanda tutulması ve harcamaların bu cüzdan üzerinden yapılması; kullanıcılara daha bilinçli alışveriş imkanı olarak dönerken, harcamaların da kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Uygulamayı kullanan kişiler, Sanalira Cüzdan'ı ihtiyaçlarına göre hem itibari para birimlerini hem de kripto para birimlerini tutmak için tercih ediyorlar. Bu sayede tüm maddi varlıklarını, aynı cüzdan üzerinden yönetiyor ve dolayısıyla da harcamalarının farkında olarak tasarruf stratejileri kuruyorlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi