San Francisco'da APEC Ekonomileri İçin Karbonsuzlaştırma Forumu Düzenlendi

ABD'nin San Francisco kentinde, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerini karbonsuzlaştırmaya yönelik yenilikçi politika ve teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmak için en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla üst düzey bir forum düzenlendi.

SAN FRANCİSCO, 14 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentinde, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerini karbonsuzlaştırmaya yönelik yenilikçi politika ve teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmak için en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla Pazartesi günü üst düzey bir forum düzenlendi.

San Francisco, 11-17 Kasım tarihleri arasında "Herkes için Dirençli ve Sürdürülebilir Gelecek Yaratmak" temasıyla 2023 APEC Liderler Haftası'na ev sahipliği yapıyor.

ABD-Çin Yeşil Enerji Konseyi ve APEC Sürdürülebilir Enerji Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma APEC ekonomilerinden akademisyenler ve heyetler ile dünyanın önde gelen temiz enerji şirketlerinden yöneticiler katıldı.

Katılımcılar karbonsuzlaştırma stratejilerini ve APEC bölgelerinin kapsayıcı, eşitlikçi ve dirençli temiz enerji dönüşümünü nasıl gerçekleştirebileceğini tartıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, karbonsuzlaştırma ve temiz enerji dönüşümü alanında türünün ilk örneği olan politika ve düzenlemelerin ilerletilmesinde, ayrıca yenilikçi teknolojilerin ve en elverişli çözümlerin uygulamaya geçirilmesinde öncü rol oynuyor.