SAMULAŞ tramvayları 2023 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 350 bin 371 yolcu taşıdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ hafif raylı sistem ile şehirde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Tramvaylar 2023 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 350 bin 371 yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ, çağa ve teknolojiye uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Şehirde toplu taşımada önemli bir noktada yer alan tramvaylar, 2023 yılının ilk 4 ayında da 34 bin 701 sefer yaparak 7 milyon 350 bin 371 yolcuya hizmet verdi. Yılın ilk dört ayında 1 milyon 324 bin 325 yolcu ise tramvaylardan ücretsiz olarak yararlandı. Ücretsiz hizmet sunulanların büyük bölümünü 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturdu. Günlük ortalama 289 sefer yaparak 61 bin 107 yolcu taşıyan tramvaylar en fazla yolcu taşıma sayısına ise 20 Ocak 2023 tarihinde 90 bin 800 yolcu ile ulaştı.

2023 yılı verilerini paylaşan SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Bu yılın ilk 4 ayında 7 milyon 350 bin 371 yolcu olarak taşıdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, 'kardeş kart' uygulamasıyla depremzede vatandaşlarımıza da ücretsiz ulaşım imkanı sunduk. Toplamda 89 vatmanımız ve 29 adet tramvayımızla yolcularımıza hizmet veriyoruz. Bizim için yolcularımızın güvenliği ve konforu önemli. Çalışmalarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tramvaylarımız 06.10 ile 23.30 saatleri arasında vatandaşlarımıza sürekli hizmet sunuyor. Yoğun kapasiteyle çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN