Samsung, yeni Neo QLED 8K ekran serisini tanıttı

Samsung, Unbox & Discover etkinliğinde, '2022 Neo QLED 8K' ekran serisini tüm dünyada ilk kez tanıttı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung, 2022 model Neo QLED 8K ekran serisini, geniş ekran deneyimini başka bir boyuta taşımak için yeni özelliklerle harmanladı.

2022 Neo QLED 8K ekranın ana bileşeni yeni 8K Nöral Quantum İşlemci olurken, en yeni özelliklere sahip bu işlemci, kaynağı ne olursa olsun optimum görüntüleme için her bir içeriğin özelliklerini ve görüntü kalitesini analiz eden 20 bağımsız yapay zeka ağına sahip.

8K Nöral Quantum İşlemci aynı zamanda, Gerçek Derinlik Artırıcısı adı verilen yeni bir teknolojiyi de destekliyor. Bu teknoloji ekranı tarayarak, arka planı işlenmeden sabit tutarken, nesneyi geliştirerek nesnenin arka planla olan kontrastını en üst düzeye çıkarıyor. İnsan gözünün gerçek hayatta görüntüleri algılama biçimine benzer şekilde çalışan bu teknoloji, bu sayede ekrandaki nesneyi arka plan üzerinde öne çıkarabiliyor.

Güçlü Quantum Mini LED'lerle birlikte çalışan bu işlemci, hassas ve kontrollü bir aydınlatma sunarken parlak olması gereken alanlar parlak kalıyor, onları çevreleyen karanlık alanlar ise karanlık kalabiliyor. Bu da Nesneye Uyarlanabilen Işık Kontrolü adı verilen bir özellik sayesinde oluyor.

Samsung'un 2022 QLED ekran serisi, ayrıca renk konusunda küresel uzmanlığıyla bilinen, Pantone Eşleştirme Sisteminin (PMS) yaratıcısı Pantone'dan dünyanın ilk Pantone Onaylı sertifikasını aldı.

Buna göre serideki modeller, yeni 110 cilt tonunun yanı sıra Pantone'un yönergelerinde bulunan 2 binden fazla rengi orijinal olarak yeniden üretebiliyor. Bu parlak renkler kullanıcıların ekranına yansırken, yeni 'EyeComfort' Modu sayesinde kullanıcıların hem göz sağlığı hem de izleme konforuna katkı sunuluyor. Bu özellik, daha rahat bir izleme deneyimini optimize etmek amacıyla gün batımı/gün doğumu bilgileriyle ortamın aydınlık seviyesine bağlı olarak ekranın parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilen yapay zeka teknolojisi kullanıyor.

???????-Uyarlanabilir ses özelliği

Neo QLED 8K'nin sahip olduğu 8K Nöral Kuantum İşlemci, yapay zeka özellikleri sayesinde ekranda görünen nesneleri gerçek zamanlı analiz edebiliyor. Uyarlanabilir Ses özelliği ise ekrandaki hareketi izleyerek sesle eşleştirebilmesini ve hoparlörler arasında otomatik geçiş yapılabilmesini sağlıyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi Neo QLED 8K modeli QN900B'deki tüm sesler, yeni üst kanal hoparlörleriyle Nesne Takipli Profesyonel Ses özellikli Dolby Atmos özelliğine sahip 90W'luk 6.2.4 kanal ses sistemine bağlanıyor.

Bu teknoloji, 'Konuşma Takipli Ses' özelliği sayesinde seslerin tanınması için uygulanırken, ses efektleri ve sesler ekrandaki hareketi gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Yeni Neo QLED 4K ve 8K TV'lere Kablosuz Dolby Atmos özelliğini ekleyen Samsung, bu sayede HDMI kabloları ile uğraşmadan, kusursuz ses kalitesinin keyfini çıkarmaya imkan sunuyor. Kablosuz Dolby Atmos özelliği, Samsung'un daha estetik bir görünümle, sürükleyici bir ses deneyimi sunmak için tasarladığı en yeni 2022 Ultra İnce Soundbar'ında da kullanılabiliyor.