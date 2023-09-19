Samsung, yeni Galaxy M34 5G serisini kullanıcılarına sunuyor

Samsung, geliştirdiği yeni akıllı telefon Galaxy M34 5G ile kullanıcıların bir telefondan beklediği tüm özellikleri fiyat ve performans odağında sunuyor.

Samsung, geliştirdiği yeni akıllı telefon Galaxy M34 5G ile kullanıcıların bir telefondan beklediği tüm özellikleri fiyat ve performans odağında sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarına, koyu mavi, mavi ve gümüş olmak üzere 3 renk ve 6-128 GB versiyonu ile giriş yapan Samsung Galaxy M34 5G, güçlü özellikleri ve ulaşılabilir fiyatlandırma seçenekleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung'un yeni akllı telefonu 6000 mAh kapasiteli bataryası ile kesintisiz güç sunarken, 6.5 inçlik 120Hz FHD+ Super AMOLED ekranıyla daha canlı ve net bir görsel deneyim sağlıyor. Kameralarıyla da kusursuz bir deneyimi beraberinde getiren Galaxy M34 5G, 50MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 13MP ön kamerasıyla çeşitli çekim tekniklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Yazılım desteği açısından uzun vadeli güvence sunan Galaxy M34 5G, 4 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Exynos 5nm 1280 işlemci, hızlı ve akıcı bir kullanım için mükemmel bir performans gösterirken, Gorilla Glass 5 ekran koruması dayanıklılığı artırarak kullanıcıların cihazlarını uzun ömürlü ve güvende tutmalarına yardımcı oluyor. Galaxy M34 5G, teknoloji tutkunlarına etkileyici bir deneyim sağlamak için özel olarak tasarlandı.

Çift SIM girişi ile kullanıcıları karşılayan cihaz, 1 TB'a kadar artırılabilir hafızası ile kullanıcılara geniş depolama alanı sunuyor.

30 dakikada yüzde 43'lük bir dolum performansı sunuyor

Galaxy M34 5G'nin öne çıkan özellikleri arasında, günlük kullanım sırasında şarj endişesi yaşamadan uzun süreli performans sunabilmesi yer alıyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy M34 5G ile kullanıcılar, şarjı düşünmeden, 4K 30 FPS video çekebiliyor, gelişmiş ekranla oyun oynayabiliyor ve günlük işlerini hız kesmeden tamamlayabiliyor.

Galaxy M34 5G'nin batarya kapasitesi, kullanıcıların gün boyu süren yoğun kullanım gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabiliyor. Ayrıca 25W hızlı şarj desteği veren Galaxy M34 5G, 30 dakikada yüzde 43'lük bir dolum performansı sunuyor.

6.5 inç 120Hz FHD+ Super AMOLED Ekran

Galaxy M34 5G'nin 6.5 inçlik 120Hz FHD+ Super AMOLED ekranı, önceki modellere göre daha da geliştirildi. Güneş altında bile mükemmel görünüm sunan 1.000 nit parlaklık ile görsel deneyim bir üst seviyeye taşınıyor.

Galaxy M34 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip ekranı, kullanıcıların gözlerini yormadan daha akıcı bir kullanım sağlıyor. Mavi ışık oranının yüzde 6.5'in altına indirilmesiyle göz sağlığı daha da emin bir hale geliyor. Galaxy M34 5G'nin ekranı, film izlerken, oyun oynarken veya sosyal medyada gezinirken daha canlı ve net bir deneyim sunuyor.

8MP ultra geniş ve 2MP makro kameraları ile her tür çekim deneyimini yaşatıyor

Galaxy M34 5G, 50MP OIS ana kamera ile değerli anları yüksek görüntü kalitesi ile ölümsüzleştirmeye olanak tanıyor. Yeni model, 8MP ultra geniş ve 2MP makro kameraları ile her tür çekim deneyimini yaşatıyor.

Gece modu (nightography) ve OIS özellikleri, kullanıcıların düşük ışık koşullarında dahi net ve keskin fotoğraflar çekmesini mümkün kılıyor. Ana kamerada 4K 30fps video çekimleri yapılabiliyor. 13MP ön kamerası ile Galaxy M34 5G, selfie deneyimini bir üst boyuta taşıyor.

Ayrıca Samsung, kullanıcıların cihazlarını güncel ve güvende tutma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Galaxy M34 5G, kullanıcılara 4 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunarak uzun ömürlü bir deneyim vadediyor. Böylece kullanıcılar, yeni uygulamaları ve özellikleri deneyimlemeye devam edebiliyor.

Exynos 1280 işlemcisi ve 5G teknolojisi ile destekleniyor

Galaxy M34 5G'nin gücü Exynos 1280 işlemcisi ve 5G teknolojisi ile destekleniyor. Bu işlemci, kullanıcılara hızlı ve akıcı bir deneyim sunmak için tasarlandı. Exynos 1280, 5nm mimari ve yüksek performansıyla ön plana çıkıyor ve kullanıcıların her türlü görevi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, 5G teknolojisinin desteği sayesinde internet kullanımı daha da hızlı hale geliyor. Galaxy M34 5G, güçlü işlemci ve 5G teknolojisi kombinasyonuyla kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy M34 5G modelinde bulunan "Ses Odağı" özelliği ortamdaki sesleri filtreleyerek sadece konuşan bireyin sesini karşı tarafa aktarabiliyor. Böylece, ses kalitesi iyileştirilerek daha net bir görüşme yapılmasına imkan sağlanıyor.

Arka plan gürültüsünü filtreleyerek gereksiz sesleri engelleyen "Ses Odağı" özelliği, ses frekanslarını yükselterek arama deneyimini daha üst bir seviyeye taşıyor. "Ses Odağı" özelliği, en gürültülü ve kalabalık ortamlarda dahi kullanıcıların sesini arka plandaki seslerden ayırarak, telefon ve görüntülü görüşmelerde daha net bir ses kalitesi sunabiliyor.

Gorilla Glass ile daha dayanıklı

Gorilla Glass 5 ekran koruması, mobil telefonların dayanıklılığını artırarak kullanıcıların cihazlarını uzun ömürlü ve güvende tutmalarına yardımcı oluyor. Çizilmelere, düşmelere ve darbelere karşı son derece dayanıklı olan bu teknoloji, kullanıcıların günlük yaşamlarında karşılaştıkları olası tehlikelere karşı ekranlarının zarar görmesini engelliyor.

Ayrıca, ince ve şeffaf yapısı sayesinde cihazların estetik görünümünü koruyor ve ekran altındaki görüntü kalitesini etkilemiyor. Gorilla Glass 5, mobil telefonların uzun ömürlülüğünü artıran önemli bir bileşen olarak Galaxy M34 5G ile mükemmel bir uyum yakalıyor.